Под Кабмином собрались рестораторы на акцию протеста

Предприниматели ресторанного бизнеса и сферы развлечений, собрались под Кабинетом министров на мирную акцию протеста с лозунгом «Не убивайте нас!».
В связи с ухудшением эпидситуации в Украине, Кабмин принял решение ограничить работу заведений общественного питания, а также работу ночных клубов. Однако предпринимателям это не понравилось.
При этом организаторы акции отметили, что понимают ситуацию в мире, но не понимают, почему развлекательные заведения и питания попали под строгий запрет, и почему именно с 23:00 до 7:00.
Активисты подчеркнули, что не призывают к неповиновению. А просто просят власть обратить внимание на то, что развлекательные заведения и и заведения общественного питания не является основным генераторами распространения заболеваний.
Предприниматели добавили, что заведения всегда придерживались и придерживаются санитарных требований, поскольку это является неотъемлемой частью качественного сервиса и обслуживания, и поэтому имеют право на жизнь не только днем, но и ночью.
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