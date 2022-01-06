Под Кабмином собрались рестораторы на акцию протеста

15:20 28 Август Киев, Украина

Предприниматели ресторанного бизнеса и сферы развлечений, собрались под Кабинетом министров на мирную акцию протеста с лозунгом «Не убивайте нас!».

В связи с ухудшением эпидситуации в Украине, Кабмин принял решение ограничить работу заведений общественного питания, а также работу ночных клубов. Однако предпринимателям это не понравилось.

"Тысячи ресторанов, клубов, баров и концертных площадок по всей стране вынуждены просить правительство о шансе на жизнь", - говорят они.

При этом организаторы акции отметили, что понимают ситуацию в мире, но не понимают, почему развлекательные заведения и питания попали под строгий запрет, и почему именно с 23:00 до 7:00.

"Согласно статистике, по состоянию на 26.08 в Киеве диагностирован коронавирус у 174 умерших. Именно так: не 174 человека умерли от опасного вируса, а у 174 человек, умерших в основном от тяжелых хронических заболеваний, было диагностировано наличие вируса. Из них в возрастной категории 18-29 лет, что является основной аудиторией развлекательных заведений, клубов, баров и концертов - менее 1%. То есть 174/100 = 1,74 человек. Почти три миллиона населения Киева и всего, примерно, два смертельных случая", - говорят предприниматели.

Активисты подчеркнули, что не призывают к неповиновению. А просто просят власть обратить внимание на то, что развлекательные заведения и и заведения общественного питания не является основным генераторами распространения заболеваний.



Предприниматели добавили, что заведения всегда придерживались и придерживаются санитарных требований, поскольку это является неотъемлемой частью качественного сервиса и обслуживания, и поэтому имеют право на жизнь не только днем, но и ночью.