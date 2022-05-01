Под Изюмом ВСУ уничтожили два командных пункта врага - Арестович

10:29 01 мая Киев, Украина

Как заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, в Изюмском районе Харьковской области в субботу, 30 апреля, украинские военнослужащие уничтожили два командных пункта оккупантов РФ. Потери личного состава - несколько сотен человек.

"Два удара по Изюму: штаб ВДВ, штаб второй общевойсковой. Даже по нижней границе считай - 100 трупов в одном месте, 200 в другом, не меньше 100 в третьем. Верхней границей называют по 200-300", - сказал он и подчеркнул, что речь идет об офицерском составе.

Кроме того, по предварительным данным советника, в результате этой атаки ВСУ мог быть ликвидирован еще один российский генерал - начальник штаба ВДВ А.Д. Симонов. Однако информация требует подтверждения, уточнил Арестович.

Также спикер сообщил, что в последнее время враг прекратил перебрасывать свои войска в Украину.

"Уже четыре дня не видно движения российских войск с территории России в Украину. Особенно в направлении главного удара - Изюма", - отметил он и добавил, что ВСУ "очень хорошо сбили противнику темп".

Напомним, накануне спецназ Национальной гвардии Украины и военные ВСУ на Изюмском направлении уничтожили пункт управления, много танков и личного состава врага. Также ВСУ освободили четыре села на Харьковщине.