Под Изюмом ВСУ уничтожили два командных пункта врага - Арестович

Как заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, в Изюмском районе Харьковской области в субботу, 30 апреля, украинские военнослужащие уничтожили два командных пункта оккупантов РФ. Потери личного состава - несколько сотен человек.
Кроме того, по предварительным данным советника, в результате этой атаки ВСУ мог быть ликвидирован еще один российский генерал - начальник штаба ВДВ А.Д. Симонов. Однако информация требует подтверждения, уточнил Арестович.
Также спикер сообщил, что в последнее время враг прекратил перебрасывать свои войска в Украину.
Напомним, накануне спецназ Национальной гвардии Украины и военные ВСУ на Изюмском направлении уничтожили пункт управления, много танков и личного состава врага. Также ВСУ освободили четыре села на Харьковщине.
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