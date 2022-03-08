Под Херсоном и Николаевом силы армии РФ несут большие потери - командование морпехов

10:43 07 Март Киев, Украина

Российские оккупанты потеряли 30 единиц авиапарка на аэродроме Чернобаевка под Херсоном и 3 колонны бронетехники под Николаевом.

Об этом сообщает пресс-центр командования морской пехоты ВМС ВС Украины.



По данным командования украинских морпехов ночью, ВСУ накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, живая сила и техника.



Также сообщается что за прошедшие сутки, на подступах к Николаеву уничтожены 3 колонны врага, украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику, 7 единиц гаубиц Д-20.