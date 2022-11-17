Под давлением США Израиль разрешил поставку Украине оружия собственного производства - израильское издание Naaretz

Израиль предоставил разрешение членам НАТО на поставку в Украину вооружений собственного производства: систем управления огнем и электрооптических комплексов.
Об этом сообщает израильское издание Naaretz.
Журналисты отмечают, что Израиль согласился профинансировать закупку "стратегических материалов" на миллионы долларов для украинских военных действий под давлением США. Администрация Байдена потребовала от Израиля выйти за рамки гуманитарной помощи и расширить пакет поддержки, пишет издание со ссылкой на западные дипломатические источники.
В частности, разрешение получила Великобритания. В список войдут системы управления огнем и электрооптических комплексов, содержащих израильские компоненты и другое вооружение.
Ранее Украина неоднократно просила Израиль оказать военную поддержку, в частности свои системы ПВО, на что израильские чиновники отвечали , что у них нет производственных мощностей для поставок систем ПВО. В конце октября президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что существуют ограничения, препятствующие его стране поставлять Украине определенные системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает израильское издание Naaretz.
Журналисты отмечают, что Израиль согласился профинансировать закупку "стратегических материалов" на миллионы долларов для украинских военных действий под давлением США. Администрация Байдена потребовала от Израиля выйти за рамки гуманитарной помощи и расширить пакет поддержки, пишет издание со ссылкой на западные дипломатические источники.
В частности, разрешение получила Великобритания. В список войдут системы управления огнем и электрооптических комплексов, содержащих израильские компоненты и другое вооружение.
Ранее Украина неоднократно просила Израиль оказать военную поддержку, в частности свои системы ПВО, на что израильские чиновники отвечали , что у них нет производственных мощностей для поставок систем ПВО. В конце октября президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что существуют ограничения, препятствующие его стране поставлять Украине определенные системы противовоздушной обороны.
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