Под давлением РФ одна страна отказалась от участия в Крымской платформе - СНБО

Из-за давления Российской Федерации одна из стран в последний момент отказалась от участия в дипломатической инициативе Украины.
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в пятницу.
Он отметил, что в украинском руководстве осознают, что «Крымская платформа» является большим поражением для России, и она будет делать все возможное, чтобы как можно меньше гостей приехало на саммит в Киев.
Он отметил, что в украинском руководстве осознают, что «Крымская платформа» является большим поражением для России, и она будет делать все возможное, чтобы как можно меньше гостей приехало на саммит в Киев.
Что касается предотвращения возможных провокаций, Данилов отметил, что соответствующие службы постоянно отслеживают ситуацию, в том числе отрабатывают объекты критической инфраструктуры, места скопления людей.
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