Под Авдеевкой российские войска ослабили атаки и пытаются перегруппироваться

По-прежнему напряженной остается ситуация в районе Авдеевки. Россияне не оставляют надежду, что им удастся захватить этот стратегический пункт. Как сообщил спикер Таврического направления Александр Штупун, сейчас российские захватчики немного ослабили атаки в этом районе. Однако они готовятся к новым штурмам и сбрасывают авиационные бомбы.
Он отметил, что за прошедшие сутки оккупанты при поддержке авиации вели безуспешные штурмы в районе Авдеевки. В конце концов, оккупанты, понеся потери, начали перегруппировываться.
По его словам, российские захватчики активизировали авиацию и сбрасывают на Авдеевку и вдоль линии фронта 500-кг управляемые авиационные бомбы.
Оккупанты пытаются, таким образом, нанести потери украинским силам, пока происходит перегруппировка.
Как мы уже писали ранее, россияне готовят третью волну наступления на Авдеевку. При этом враг применяют меньше техники из-за ухудшения погоды.
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