Под Авдеевкой российские войска ослабили атаки и пытаются перегруппироваться

12:49 12 ноября Киев, Украина

По-прежнему напряженной остается ситуация в районе Авдеевки. Россияне не оставляют надежду, что им удастся захватить этот стратегический пункт. Как сообщил спикер Таврического направления Александр Штупун, сейчас российские захватчики немного ослабили атаки в этом районе. Однако они готовятся к новым штурмам и сбрасывают авиационные бомбы.

Он отметил, что за прошедшие сутки оккупанты при поддержке авиации вели безуспешные штурмы в районе Авдеевки. В конце концов, оккупанты, понеся потери, начали перегруппировываться.

По его словам, российские захватчики активизировали авиацию и сбрасывают на Авдеевку и вдоль линии фронта 500-кг управляемые авиационные бомбы.

Оккупанты пытаются, таким образом, нанести потери украинским силам, пока происходит перегруппировка.

"Мы готовы к определенной активизации врага. Позавчера он пытался пойти вперед, понес значительные потери. Сегодня перегруппировывается, но сброс бомб авиационных - это определенная подготовка к дальнейшим действиям", - отметил Штупун.

Как мы уже писали ранее, россияне готовят третью волну наступления на Авдеевку. При этом враг применяют меньше техники из-за ухудшения погоды.