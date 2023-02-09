Почти вся сложная электроника артиллерии рф импортирована из других стран - Генштаб

Практически вся сложная электроника на службе у российских артиллеристов – импортная. Как показали исследования, российский ВПК не способен сделать что-то сложнее резисторов, транзисторных матриц и резонаторов.
Об этом заявил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ Андрей Рудык на брифинге.
Представитель Генштаба отметил, что если бы не иностранные комплектующие в составе электронной "начинки" артиллерии и ракетной техники, российские войска вряд ли могли бы совершать широкомасштабные террористические акты против Украины.
Он показал трофейный образец бортовой электронно-вычислительной машины "Багет-83": ее применяют в системе управления наведения и огня РСЗО "Торнадо-Г".
Представитель Генштаба отметил, что если бы не иностранные комплектующие в составе электронной "начинки" артиллерии и ракетной техники, российские войска вряд ли могли бы совершать широкомасштабные террористические акты против Украины.
Он показал трофейный образец бортовой электронно-вычислительной машины "Багет-83": ее применяют в системе управления наведения и огня РСЗО "Торнадо-Г".
Военный подчеркнул, что война россии против Украины продемонстрировала безоговорочный факт – применение артиллерии является своеобразным средством поднятия боевого духа для армии рф.
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