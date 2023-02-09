Почти вся сложная электроника артиллерии рф импортирована из других стран - Генштаб

14:23 09 февраля Киев, Украина

Практически вся сложная электроника на службе у российских артиллеристов – импортная. Как показали исследования, российский ВПК не способен сделать что-то сложнее резисторов, транзисторных матриц и резонаторов.
 
Об этом заявил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ Андрей Рудык на брифинге.

Представитель Генштаба отметил, что если бы не иностранные комплектующие в составе электронной "начинки" артиллерии и ракетной техники, российские войска вряд ли могли бы совершать широкомасштабные террористические акты против Украины.

Он показал трофейный образец бортовой электронно-вычислительной машины "Багет-83": ее применяют в системе управления наведения и огня РСЗО "Торнадо-Г".
"Здесь вы можете увидеть микросхемы производства США и Швейцарии. В электронном блоке 14Ц821С, входящем в состав спутниковой навигационной системы, вообще нет ничего российского – все составляющие американского, южнокорейского и швейцарского происхождения", — сказал Андрей Рудык.
Военный подчеркнул, что война россии против Украины продемонстрировала безоговорочный факт – применение артиллерии является своеобразным средством поднятия боевого духа для армии рф.