Почти вся сложная электроника артиллерии рф импортирована из других стран - Генштаб

"Здесь вы можете увидеть микросхемы производства США и Швейцарии. В электронном блоке 14Ц821С, входящем в состав спутниковой навигационной системы, вообще нет ничего российского – все составляющие американского, южнокорейского и швейцарского происхождения", — сказал Андрей Рудык.