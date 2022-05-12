Почти половина украинцев разочарована политикой действующей власти

13:37 09 августа Киев, Украина

Исследовательская группа СОЦИС провела соцопрос среди граждан Украины на предмет, довольны ли они политикой действующей власти.



Об этом сообщает СОЦИС.



"Доминирующей эмоцией по отношению к нынешней власти является разочарование (47,0%) и в целом негативные эмоции существенно преобладают над положительными (91,7% против 33,2%)", - говорится в исследовании.



Сроки проведения исследования: 29 июля - 3 августа 2021. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В общем были опрошены 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос САТІ с использованием планшетов. Средняя продолжительность одного интервью составила 10 минут.