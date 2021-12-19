Почти половина киевлян поддерживает Кличко

14:09 03 Август Киев, Украина

Результаты опроса показали, что 41,7% жителей столицы из тех, кто пойдет голосовать и определился с выбором, хотели бы видеть на должности мэра Киева Виталия Кличко

Остальные голоса разделились следующим образом:

Телеведущего Сергея Притулу поддержали бы 11,6% опрошенных;

Нардепа от партии "Слуга народа" Ирину Верещук - 9,4%;

Предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского - 9,0%;

Нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко - 5,4%;

Экс-главу КГГА Александра Попова (ОПЗЖ) - 4,5%;

Сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича - 3,5%;

Экс-мэра Киева Александра Омельченко (партия "Еднисть") - 3,3%;

Экс-нардепа Андрея Ильенко ("Свобода") - 2,6%;

Представителя ВО "Батькивщина" Виталия Нестора - 2,1%.

Не определились - около 8,5% опрошенных. Отмечается, что с августа прошлого года электоральная поддержка мэра Кличко выросла почти вдвое. Так, моделирование второго тура мэрских выборов показало, что при условии выхода в него Кличко и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу. В паре с Верещук с результатом - 64% против 22%, в паре с Гоначенко - 68% против 13%, с Пальчевским - 67% против 20%, с Притулой - 63% против 21%. Так, моделирование второго тура мэрских выборов показало, что при условии выхода в него Кличко и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу. В паре с Верещук с результатом - 64% против 22%, в паре с Гоначенко - 68% против 13%, с Пальчевским - 67% против 20%, с Притулой - 63% против 21%.



В то же время от 13% до 20% киевлян еще не определились с выбором, или не хотят участвовать в голосовании в указанных комбинациях второго тура мэрских выборов.



В целом 37% опрошенных отлично или хорошо оценивают работу Кличко на посту мэра Киева,39% поставили удовлетворительные оценки, 22% - плохие. Работу президента Владимира Зеленского на хорошо и отлично оценили 24%, на удовлетворительно - 27%, плохо - 48% опрошенных киевлян.



