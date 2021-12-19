Почти половина киевлян поддерживает Кличко

Результаты опроса показали, что 41,7% жителей столицы из тех, кто пойдет голосовать и определился с выбором, хотели бы видеть на должности мэра Киева Виталия Кличко.
Остальные голоса разделились следующим образом:
- Телеведущего Сергея Притулу поддержали бы 11,6% опрошенных;
- Нардепа от партии "Слуга народа" Ирину Верещук - 9,4%;
- Предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского - 9,0%;
- Нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко - 5,4%;
- Экс-главу КГГА Александра Попова (ОПЗЖ) - 4,5%;
- Сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича - 3,5%;
- Экс-мэра Киева Александра Омельченко (партия "Еднисть") - 3,3%;
- Экс-нардепа Андрея Ильенко ("Свобода") - 2,6%;
- Представителя ВО "Батькивщина" Виталия Нестора - 2,1%.
Не определились - около 8,5% опрошенных. Отмечается, что с августа прошлого года электоральная поддержка мэра Кличко выросла почти вдвое.
Так, моделирование второго тура мэрских выборов показало, что при условии выхода в него Кличко и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу. В паре с Верещук с результатом - 64% против 22%, в паре с Гоначенко - 68% против 13%, с Пальчевским - 67% против 20%, с Притулой - 63% против 21%.
В то же время от 13% до 20% киевлян еще не определились с выбором, или не хотят участвовать в голосовании в указанных комбинациях второго тура мэрских выборов.
В целом 37% опрошенных отлично или хорошо оценивают работу Кличко на посту мэра Киева,39% поставили удовлетворительные оценки, 22% - плохие. Работу президента Владимира Зеленского на хорошо и отлично оценили 24%, на удовлетворительно - 27%, плохо - 48% опрошенных киевлян.
Также 54% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Кличко на посту мэра улучшилась. 30% не увидели никаких изменений, 15% считают, что она ухудшилась. 33% киевлян отлично или хорошо оценили работу Кличко в преодолении кризиса коронавируса, 38% - удовлетворительно, 25% - плохо.
В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2000 жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%
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