Почти как в Чернобаевке: уничтожен командный пункт армии РФ

Видимо, война ни чему не учит россиян. После Чернобаевки гибнуть «пачками» (или «кучками») для армии РФ стало привычным. Как сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, в Херсонской области украинские защитники уничтожили российский командный пункт армейского уровня с примерно 50 старшими российскими офицерами.

"Накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Это круче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших русских офицеров. Судьба их неизвестна, но думаю, грустная. Взрывалось долго. Передовой командный пункт. Как бы еще один убитый командующий армией не прибавился", - сказал он.

Вскоре советник в своем Telegram-канале добавил, что в том же районе наши бойцы уничтожили вражеский склад боеприпасов.

Напомним, 17 апреля подразделения ВСУ нанесли шестнадцатый удар по оккупантам в Чернобаевке.