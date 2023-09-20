Почти 300 немецких компаний продолжают бизнес в россии - KSE

После 17 месяцев полномасштабного вторжения россии в Украину, анализ Киевской школы экономики (KSE) показал, что 262 немецкие компании продолжают вести бизнес в россии и уплачивать налоги в бюджет страны-агрессора.
По данным KSE Institute, из 393 немецких компаний, которые работали на российском рынке, 262 (67%) остались в россии, 98 (25%) "вышли", и только 33 (8%) полностью завершили свою деятельность через продажу или ликвидацию.
В 2022 году почти 400 немецких компаний, которые продолжают работать в россии, уплатили в виде налога на прибыль в российский бюджет более 400 миллионов долларов. Этот показатель является рекордным среди всех стран ЕС. Только американские компании превзошли эту сумму в виде налоговых отчислений.
Кроме того, Германия остается одним из крупнейших иностранных работодателей в россии. Перед началом вторжения, она нанимала около 165 тысяч человек, и это было третьим по численности трудовых ресурсов после США (с около 400 тысячами человек) и Франции (с около 250 тысячами человек).
Многие немецкие компании приняли решение покинуть россию после 24 февраля 2022 года. Среди таких компаний были Siemens, Daimler, Mercedes-Benz Group, Henkel, Robert Bosch, Wella и другие.
В то же время некоторые крупные игроки, такие как Metro, Bayer, HeidelbergCement, Hochland, Knauf Gips и другие, продолжают свою деятельность в россии и уплачивают налоги в бюджет страны-агрессора.
Остающиеся немецкие компании, несмотря на сложное геополитическое положение, не останавливаются перед вызовами, связанными с западными санкциями и растущей враждебностью со стороны российского правительства. Это проиллюстрировано, например, введением временного управления в компании Uniper SE и, по сути, ее национализацией.
Кроме того, кремль устанавливает жесткие условия и разрешения для продажи активов западными компаниями. Немецким инвесторам, а также представителям других стран из списка "недружественных", теперь необходимо получать официальное разрешение от министерства или ведомства, иногда даже лично от президента путина, для продажи своих активов в россии. Это создает дополнительные барьеры и уменьшает шансы окончательно покинуть российский рынок.
Вероятно, для таких компаний преобладают другие факторы, такие как высокие обороты и увеличение доли рынка за счет ухода конкурентов, что оказывает влияние на их решение продолжать бизнес в россии.
По данным KSE Institute, из 393 немецких компаний, которые работали на российском рынке, 262 (67%) остались в россии, 98 (25%) "вышли", и только 33 (8%) полностью завершили свою деятельность через продажу или ликвидацию.
В 2022 году почти 400 немецких компаний, которые продолжают работать в россии, уплатили в виде налога на прибыль в российский бюджет более 400 миллионов долларов. Этот показатель является рекордным среди всех стран ЕС. Только американские компании превзошли эту сумму в виде налоговых отчислений.
Кроме того, Германия остается одним из крупнейших иностранных работодателей в россии. Перед началом вторжения, она нанимала около 165 тысяч человек, и это было третьим по численности трудовых ресурсов после США (с около 400 тысячами человек) и Франции (с около 250 тысячами человек).
Многие немецкие компании приняли решение покинуть россию после 24 февраля 2022 года. Среди таких компаний были Siemens, Daimler, Mercedes-Benz Group, Henkel, Robert Bosch, Wella и другие.
В то же время некоторые крупные игроки, такие как Metro, Bayer, HeidelbergCement, Hochland, Knauf Gips и другие, продолжают свою деятельность в россии и уплачивают налоги в бюджет страны-агрессора.
Остающиеся немецкие компании, несмотря на сложное геополитическое положение, не останавливаются перед вызовами, связанными с западными санкциями и растущей враждебностью со стороны российского правительства. Это проиллюстрировано, например, введением временного управления в компании Uniper SE и, по сути, ее национализацией.
Кроме того, кремль устанавливает жесткие условия и разрешения для продажи активов западными компаниями. Немецким инвесторам, а также представителям других стран из списка "недружественных", теперь необходимо получать официальное разрешение от министерства или ведомства, иногда даже лично от президента путина, для продажи своих активов в россии. Это создает дополнительные барьеры и уменьшает шансы окончательно покинуть российский рынок.
Вероятно, для таких компаний преобладают другие факторы, такие как высокие обороты и увеличение доли рынка за счет ухода конкурентов, что оказывает влияние на их решение продолжать бизнес в россии.
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