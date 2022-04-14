Почти 20 000: обнародованы новые данные по потерям российских оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал новые данные по потерям российских оккупантов за время вторжения в Украину:
🔻личного состава – около 19900 человек,
🔻танков ‒ 753 ед,
🔻боевых бронированных машин ‒ 1968 ед,
🔻артиллерийских систем – 366 ед,
🔻РСЗО - 122 ед,
🔻средства ПВО - 64 ед,
🔻самолетов – 160 ед,
🔻вертолетов – 144 ед,
🔻автомобильной техники - 1437 ед,
🔻корабли /катера - 7 ед,
🔻цистерн с ГСМ - 76,
🔻БПЛА оперативно-тактического уровня – 134.
🔻Специальная техника – 25.
🔻Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
🔻личного состава – около 19900 человек,
🔻танков ‒ 753 ед,
🔻боевых бронированных машин ‒ 1968 ед,
🔻артиллерийских систем – 366 ед,
🔻РСЗО - 122 ед,
🔻средства ПВО - 64 ед,
🔻самолетов – 160 ед,
🔻вертолетов – 144 ед,
🔻автомобильной техники - 1437 ед,
🔻корабли /катера - 7 ед,
🔻цистерн с ГСМ - 76,
🔻БПЛА оперативно-тактического уровня – 134.
🔻Специальная техника – 25.
🔻Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
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