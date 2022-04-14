Почти 20 000: обнародованы новые данные по потерям российских оккупантов

10:44 14 апреля Киев, Украина

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал новые данные по потерям российских оккупантов за время вторжения в Украину:



🔻личного состава – около 19900 человек,

🔻танков ‒ 753 ед,

🔻боевых бронированных машин ‒ 1968 ед,

🔻артиллерийских систем – 366 ед,

🔻РСЗО - 122 ед,

🔻средства ПВО - 64 ед,

🔻самолетов – 160 ед,

🔻вертолетов – 144 ед,

🔻автомобильной техники - 1437 ед,

🔻корабли /катера - 7 ед,

🔻цистерн с ГСМ - 76,

🔻БПЛА оперативно-тактического уровня – 134.

🔻Специальная техника – 25.

🔻Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.