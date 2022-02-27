Почему остановился процесс обмена пленными
21:03 02 Октябрь Киев, Украина
Владимир Зеленский сказал, что процесс обмена пленными находится на паузе из-за того, что другая сторона не предоставила списки на обмен.
«Здесь очень простая логика. Мы договорились о формате, когда обе стороны подают списки. Мы подали, та сторона еще не подала. Они начали говорить, что те или иные фамилии, они не знают, где они есть, и их должны верифицировать представители Красного креста», — сказал Зеленский.
По его словам, сейчас ожидают допуска представителей Красного Креста к оккупированным территориям. После этого вопрос обмена пленными может сдвинуться.
«На последней встрече советников нормандской четверки — там, где был Андрей Ермак, он договорился, что Красный Крест будет привлечен и их пустят уже на временно оккупированную территорию. Как только это произойдет — будет обмен. Но конкретной даты пока нет. Мы все ждем этого», — добавил президент.
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