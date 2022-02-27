Почему остановился процесс обмена пленными

21:03 02 Октябрь Киев, Украина

Владимир Зеленский сказал, что процесс обмена пленными находится на паузе из-за того, что другая сторона не предоставила списки на обмен.

«Здесь очень простая логика. Мы договорились о формате, когда обе стороны подают списки. Мы подали, та сторона еще не подала. Они начали говорить, что те или иные фамилии, они не знают, где они есть, и их должны верифицировать представители Красного креста», — сказал Зеленский.

По его словам, сейчас ожидают допуска представителей Красного Креста к оккупированным территориям. После этого вопрос обмена пленными может сдвинуться.