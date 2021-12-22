Почему Запад не идет на резкие шаги в отношении агрессивной политики Кремля?

Как бы не распоясывался в своих угрозах Кремль, США и страны ЕС, словно не замечая той угрозы, которая грозит не только Украине, но и всем им, относятся к режиму Путина примиренчески, лишь осуждая и очень осуждая.

В чем причина такого отношения к режиму Путина?

Своими мыслями об этом поделился американский историк Юрий Фельштинский, который является соавтором недавно вышедшей книги "От Красного террора к мафиозному государству: Спецслужбы России в борьбе за мировое господство (1917-2036)".

Первое, на что указал Юрий Фельштинский, это форма государственного правления: в истории это первое государство, которым правит госбезопасность. Для мировой общественности это совершенно непонятная страна, где правят непонятные люди, которые непонятно чего хотят. С одной стороны – они любят деньги и склонны к коррупции, а с другой – они наносят большой экономический урон стране и финансовые убытки себе лично. Все поступки российских руководителей в глазах расчетливого Запада абсолютно бессмысленны. Поэтому слова «умом Россию не понять» точно выражают взгляд Запада.

Во-вторых, для США и Европы Россия вовсе не является врагом. Как выразился Фельштинский, «это только в Кремле и на Лубянке живут с параноидальной мыслью о том, что Запад существует с какой-то сверхзадачей уничтожения России». Напротив, Запад пытается достичь мирного сосуществования с Россией, всеми силами пытаясь удержать ее в лагере друзей и партнеров, в то время как Россия норовит перейти в стан окончательных врагов.

Мало того, Россия постоянно стремится нарушить статус-кво, как например вторжением в Грузию. А вторжение в Украину – это еще более глобальное нарушение статус-кво. Что делать с такой Россией - Запад не знает. Не следует забывать о том, что Россия является ядерной державой. А как известно, нужно всегда бояться «неразумного поведения неразумных политиков, владеющих ядерным оружием, будь то Северная Корея или Россия».

О реальности войны с Украиной.

Блефует ли Путин в отношении Украины, трудно сказать однозначно. В одном из документальных фильмов о себе, Путин признался, что решение о захвате Крыма они приняли впятером. Поэтому вопрос о вторжении в Украину тоже может решить «очень маленькая группа узурпаторов, засевших в Кремле, пришедших в Кремль из Лубянки – это классическая хунта, которая правит Россией бессрочно».

«Сейчас Россия не в состоянии вести войну. Я не знаю, понимает ли это Путин, но я думаю, что любой мало-мальски образованный человек, тем более экономист, это понимает», - говорит Юрий Фельштинский.

Главным источником пополнения российской казны является доход от продажи нефти. А любая война сжирает огромные финансовые средства. Поэтому бюджет России тесно связан с ростом или падением цен на черное золото. Как в 2008 году, так и в 2014-м Россия вступала в военные действия при курсе стоимости нефти свыше 100 долларов за баррель. Причем это заметно: когда цена на нефть поднимается до ста долларов за баррель, Россия чувствует силы для наступления и захвата своих соседей.

Сейчас же стоимость нефти еще не достигла желанного уровня, хотя небольшой рост начат. Поэтому, если сейчас Путин начнет войну, это станет угрозой его краха. К сожалению, эта война может очень дорого обойтись всем.