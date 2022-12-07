Почему Запад избегает темы вступления Украины в НАТО

14:44 07 декабря Киев, Украина





Несмотря на то, что Альянс публично подтвердил свою политику открытых дверей, но не дал конкретного ответа. Внутри НАТО расколото из-за вопроса когда и как, а иногда "должна ли Украина присоединиться к Альянсу.



Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Запад якобы должен рассмотреть гарантии безопасности для россии, если она вернется за стол переговоров. Такое заявление вызвало недовольство Киева и может противоречить политике открытых дверей НАТО. Одна из причин почему западные чиновники пытаются избегать этой темы - страх провоцировать президента рф владимира путина, который якобы опасается "расширения НАТО" . Об этом сообщает Politico.Несмотря на то, что Альянс публично подтвердил свою политику открытых дверей, но не дал конкретного ответа. Внутри НАТО расколото из-за вопроса когда и как, а иногда "должна ли Украина присоединиться к Альянсу.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Запад якобы должен рассмотреть гарантии безопасности для россии, если она вернется за стол переговоров. Такое заявление вызвало недовольство Киева и может противоречить политике открытых дверей НАТО.

"Некоторые очень хорошие друзья Украины больше боятся одобрительного ответа на заявку Украины на членство в НАТО, чем предоставления Украине современного вооружения. Есть еще много психологических барьеров, которые мы должны преодолеть. Идея членства является одним из них", - считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украинская сторона заявляет, что по всем признакам она уже являются частью западного военного альянса и поэтому заслуживают быстрого пути к формальному членству в НАТО.



Однако немногие союзники ставят под сомнение долгосрочные перспективы членства Украины в НАТО - по крайней мере, в теории. Разногласия существуют больше по поводу того, как и когда вопрос вступления Киева должен быть решен.



Некоторые союзники выступают за более тесные политические отношения между Украиной и НАТО и хотят иметь более конкретный план, который создаст основу для членства.

"Я считаю, что это неизбежно, что НАТО должно найти способ принять Украину", - сказал министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис.

Однако есть и те, кто как президент Франции желает принять во внимание точку зрения москвы.



Большинство союзников, "уклоняются" от этой темы - не отвергая стремления Украины в НАТО, но подчеркивая, что необходимо сосредоточиться на текущей войне.

"Ближайшей и безотлагательной задачей является обеспечение того, чтобы Украина преобладала как суверенная, независимая демократическая нация в Европе", - заявлял ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.





В Украине признают, что членство в НАТО неизбежно, но они все еще хотят конкретного жеста со стороны Альянса. Аналитики считают, что ряд западноевропейских стран, таких как Франция и Германия, рассматривают вступление Украины как сверхчувствительный вопрос, который может усилить российскую реакцию. В то же время ряд восточноевропейских стран рассматривают вступление Киева в НАТО как цель, над которой Альянс может работать.В Украине признают, что членство в НАТО неизбежно, но они все еще хотят конкретного жеста со стороны Альянса.