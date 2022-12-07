Почему Запад избегает темы вступления Украины в НАТО

Одна из причин почему западные чиновники пытаются избегать этой темы - страх провоцировать президента рф владимира путина, который якобы опасается "расширения НАТО". Об этом сообщает Politico.
Несмотря на то, что Альянс публично подтвердил свою политику открытых дверей, но не дал конкретного ответа. Внутри НАТО расколото из-за вопроса когда и как, а иногда "должна ли Украина присоединиться к Альянсу.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Запад якобы должен рассмотреть гарантии безопасности для россии, если она вернется за стол переговоров. Такое заявление вызвало недовольство Киева и может противоречить политике открытых дверей НАТО.
Несмотря на то, что Альянс публично подтвердил свою политику открытых дверей, но не дал конкретного ответа. Внутри НАТО расколото из-за вопроса когда и как, а иногда "должна ли Украина присоединиться к Альянсу.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Запад якобы должен рассмотреть гарантии безопасности для россии, если она вернется за стол переговоров. Такое заявление вызвало недовольство Киева и может противоречить политике открытых дверей НАТО.
Украинская сторона заявляет, что по всем признакам она уже являются частью западного военного альянса и поэтому заслуживают быстрого пути к формальному членству в НАТО.
Однако немногие союзники ставят под сомнение долгосрочные перспективы членства Украины в НАТО - по крайней мере, в теории. Разногласия существуют больше по поводу того, как и когда вопрос вступления Киева должен быть решен.
Некоторые союзники выступают за более тесные политические отношения между Украиной и НАТО и хотят иметь более конкретный план, который создаст основу для членства.
Однако немногие союзники ставят под сомнение долгосрочные перспективы членства Украины в НАТО - по крайней мере, в теории. Разногласия существуют больше по поводу того, как и когда вопрос вступления Киева должен быть решен.
Некоторые союзники выступают за более тесные политические отношения между Украиной и НАТО и хотят иметь более конкретный план, который создаст основу для членства.
Однако есть и те, кто как президент Франции желает принять во внимание точку зрения москвы.
Большинство союзников, "уклоняются" от этой темы - не отвергая стремления Украины в НАТО, но подчеркивая, что необходимо сосредоточиться на текущей войне.
Большинство союзников, "уклоняются" от этой темы - не отвергая стремления Украины в НАТО, но подчеркивая, что необходимо сосредоточиться на текущей войне.
Аналитики считают, что ряд западноевропейских стран, таких как Франция и Германия, рассматривают вступление Украины как сверхчувствительный вопрос, который может усилить российскую реакцию. В то же время ряд восточноевропейских стран рассматривают вступление Киева в НАТО как цель, над которой Альянс может работать.
В Украине признают, что членство в НАТО неизбежно, но они все еще хотят конкретного жеста со стороны Альянса.
В Украине признают, что членство в НАТО неизбежно, но они все еще хотят конкретного жеста со стороны Альянса.
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