Почему Украина возобновляет сотрудничество с Беларусью на фоне военной угрозы

21 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что 92-тысячный контингент российской армии собирается совершить нападение на Украину в январе-феврале. Ранее подобное заявление сделали британская и американская разведка. На картах размещения войск традиционно указывается находящееся в Беларуси подразделение русской армии. Белорусские пропагандисты в течение последнего месяца вспоминают о Воздушно-космических силах России и "Искандерах" чаще, чем их коллеги из программы "60 минут".
В то же время 21 ноября после короткой паузы Украина возобновила экспорт электроэнергии из Беларуси. Поскольку нужно поддерживать энергетические мощности олигархов.
21 ноября, в годовщину революции достоинства, зачинатель Евромайдана Мустафа Найем поздравил всех на фейсбуке с Днем достоинства и свободы. А за несколько дней до этого поделился с подписчиками своей новой мечтой: "Я уверен, что через некоторое время украинские перевозчики станут одними из самых больших в Евросоюзе".
И это не пустые слова, ведь в этом месяце Министерство инфраструктуры Украины пролоббировало либерализацию автомобильных перевозок через территорию Беларуси. Лицом этой кампании выступил Мустафа Найем, заявивший, что "мы должны отстаивать свои ценности так же, как и свои экономические интересы".
Лукашенко прямо сейчас – главный интересант военной эскалации в регионе. И в то же время Беларусь – буквально единственная страна в мире, имеющая значительную зависимость от украинского рынка и буквально единственная страна, в отношении которой Украина могла бы вводить реально эффективные санкции.
Но нет.
В то же время 21 ноября после короткой паузы Украина возобновила экспорт электроэнергии из Беларуси. Поскольку нужно поддерживать энергетические мощности олигархов.
21 ноября, в годовщину революции достоинства, зачинатель Евромайдана Мустафа Найем поздравил всех на фейсбуке с Днем достоинства и свободы. А за несколько дней до этого поделился с подписчиками своей новой мечтой: "Я уверен, что через некоторое время украинские перевозчики станут одними из самых больших в Евросоюзе".
И это не пустые слова, ведь в этом месяце Министерство инфраструктуры Украины пролоббировало либерализацию автомобильных перевозок через территорию Беларуси. Лицом этой кампании выступил Мустафа Найем, заявивший, что "мы должны отстаивать свои ценности так же, как и свои экономические интересы".
Лукашенко прямо сейчас – главный интересант военной эскалации в регионе. И в то же время Беларусь – буквально единственная страна в мире, имеющая значительную зависимость от украинского рынка и буквально единственная страна, в отношении которой Украина могла бы вводить реально эффективные санкции.
Но нет.
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