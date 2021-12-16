Почему Россия продала Армении истребители Су-30 без ракет

Как стало известно, во время беседы с жителями Арагацотнской области премьер-министр Армении Никол Пашинян открыл тот факт, что проданные Россией истребители Су-30СМ не оснащены ракетами. Что послужило поводом того? Действительно ли РФ не продает другим странам ракеты "воздух – воздух"?
Возможно, причиной стало неосторожное высказывание премьера в адрес российского ракетного комплекса Искандер, а возможно, Кремль не заинтересован в быстром решении Карабахского конфликта.
Пока что Пашинян пытается выяснить причину неудачной покупки: "Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны".
Ответственность за это премьер-министр возложил на прежние власти Армении.
О том, что закупленные у России Су-30СМ не оснащены боеприпасами, говорил ранее бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян, пишет РИА Новости. По его словам, Россия не продает другим странам ракеты "воздух – воздух" дальностью 130 километров. Армянские власти это заявление не подтвердили.
Напомним, после поражения в войне в Нагорном Карабахе в Армении продолжается политический кризис. Очередное обострение произошло в конце февраля из-за слов Пашиняна в отношении российского ракетного комплекса Искандер, когда Пашинян усомнился в эффективности ракетного комплекса Искандер. По его словам, эти ракеты или вообще не взрывались, или демонстрировали эффективность лишь в 10%, после чего ему пришлось заявить о дезинформации.
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