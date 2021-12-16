Почему Россия продала Армении истребители Су-30 без ракет

08:54 21 Март Киев, Украина

Как стало известно, во время беседы с жителями Арагацотнской области премьер-министр Армении Никол Пашинян открыл тот факт, что проданные Россией истребители Су-30СМ не оснащены ракетами. Что послужило поводом того? Действительно ли РФ не продает другим странам ракеты "воздух – воздух"?

Возможно, причиной стало неосторожное высказывание премьера в адрес российского ракетного комплекса Искандер, а возможно, Кремль не заинтересован в быстром решении Карабахского конфликта.

Пока что Пашинян пытается выяснить причину неудачной покупки: "Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны".

Ответственность за это премьер-министр возложил на прежние власти Армении.

"Купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?" – задался вопросом премьер.

О том, что закупленные у России Су-30СМ не оснащены боеприпасами, говорил ранее бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян, пишет РИА Новости. По его словам, Россия не продает другим странам ракеты "воздух – воздух" дальностью 130 километров. Армянские власти это заявление не подтвердили.

Напомним, после поражения в войне в Нагорном Карабахе в Армении продолжается политический кризис. Очередное обострение произошло в конце февраля из-за слов Пашиняна в отношении российского ракетного комплекса Искандер, когда Пашинян усомнился в эффективности ракетного комплекса Искандер. По его словам, эти ракеты или вообще не взрывались, или демонстрировали эффективность лишь в 10%, после чего ему пришлось заявить о дезинформации.