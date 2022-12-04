Почему россия прекратила атаки Украины иранскими "шахедами"

07:21 04 декабря Киев, Украина

Украинские защитники отмечают, что военные рф больше двух недель не запускают по Украине иранские беспилотники (последний раз атака была 17 ноября). Это может свидетельствовать о том, что первая партия дронов уже закончилась.

По официальной информации, россияне выпустили по Украине около 400 иранских дронов, из них 340 были сбиты.

"Была информация, что россия в целом заказала 1740. Вероятно, сейчас нет возможности их получать. Возможно, идут процессы политического характера. На это могут влиять другие страны", - сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Отметим, что именно от удара "шахедов" 17 октября в Киеве был уничтожен жилой дом, в котором погибли четыре человека. Дроны стали для Украины большой проблемой, привели к международному политическому скандалу и Киев разорвал дипломатические отношения с Тегераном. Западные страны из-за этого усилили давление на Иран, а Евросоюз даже ввел специальные санкции.

Спикер оперативного командования Юг Наталья Гуменюк напомнила, что раньше дроны летели по Украине большими группами, а затем резко исчезли.

По ее словам, первая версия: "шахеды" просто закончились, а новую партию не могут завезти.

"В последнее время мы наблюдаем, что атаки беспилотниками-камикадзе осуществляются, но гораздо реже, в частности, это Ланцеты российского производства. То, что они не используют "шахеды", которых у них было вначале очень много, может свидетельствовать об окончании запасов", – сказала она.

Еще одна версия – россия временно меняет тактику применения "шахедов". Враг может придерживать их для одновременного использования с массированными ракетными ударами.

Третья версия Гуменюк – изменение нюансов их маневренности в новых погодных условиях. То есть, по ее словам, оккупанты сейчас изучают маневры дронов в зимний период.

И последняя причина, по словам спикера Юга, – это удары по пунктам подготовки управления дронами, в ходе чего были ликвидированы иранские инструкторы.

Несмотря на то, что враг временно не запускает по Украине иранские дроны, армия рф не отказалась от их использования в будущем. Так, издания CNN и The Washington Post со ссылкой на источники в разведки сообщили, что Иран и рф в ноябре договорились о начале производства боевых беспилотников в россии. Москва якобы уже получила чертежи и компоненты для "шахедов".

По данным собеседника CNN, оккупанты намерены произвести тысячи новых дронов и первые, возможно, смогут в 2023 году атаковать Украину. Он сказал, что, если две страны "будут двигаться вперед полным ходом в реализации своего плана", ожидается, что производство может начаться через несколько месяцев, и "вполне возможно, что россия сможет использовать беспилотники на поле боя в Украине в следующем году".

По словам источника, процесс производства ударных дронов не сложен по сравнению с производством другого оружия.

