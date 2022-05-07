Почему российских силовиков беспокоят религиозные взгляды крымских мусульманок

09:25 06 декабря Киев, Украина

ФСБ РФ развернула новую спецоперацию в оккупированном Крыму. Операция под названием «Неофит» направлена против крымчан, которые исповедуют ислам.

Российские силовики в Крыму опросили как минимум трех жен фигурантов «дел Хизб ут-Тахрир» на предмет религиозных взглядов. Об этом сообщает движение «Крымская солидарность» со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи. Речь идет об Анне Богачевой, Зарине Джеппаровой и Наталье Бекировой. Все они – супруги фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир», которых военный суд в Ростове-на-Дону в 2019 году приговорил к большим срокам лишения свободы.

Российский правозащитный центр «Мемориал» и официальный Киев считают крымчан, проходящим по «делам Хизб ут-Тахрир», политическими заключенными.

Справка: «Хизб ут-Тахрир» – международная исламская политическая организация, представители которой называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате. Хотя ее члены отвергают террористические методы достижения этой цели, в России «Хизб ут-Тахрир» считается террористической организацией и запрещена, в отличие от Украины и подавляющего большинства стран мира.

Крымская адвокатка Лиля Гемеджи высказала мнение, что вопросы российских силовиков относительно религиозных взглядов крымчанок впоследствии могут лечь в основу новых обвинений.

«Свобода вероисповедания – одна из основополагающих свобод, которая закреплена и в российской Конституции, и в нормах международного права. Я склоняюсь к тому, что эти опросы проводились силовыми структурами с целью составления профилактических списков. Мы уже слышали о таких методах работы на Кавказе. Критерии попадания людей в списки остаются неясными, но они находятся под постоянным надзором силовиков. Мне кажется, информация, которую они собирают, в дальнейшем послужит против тех или иных людей. К сожалению, осталось мало доверия к правоохранительным органам и к законности методов их работы. Сейчас они проводят эти опросы и берут объяснения в рамках операции «Неофит». Сотрудники полиции сами сообщили об этом и уточнили, что они приехали к одной из жен политузников по поручению вышестоящего руководства».

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич считает, что украинские власти должны всячески документировать подобные прецеденты и приобщать их к доказательствам нарушений прав человека в Крыму.

«Это может быть свидетельством подготовки к очередному раунду усиления религиозных притеснений во временно оккупированном Крыму или сбора информации для дальнейших действий так называемых силовиков государства-оккупанта. Как мы видим, их интересуют прежде всего люди, которые приняли ислам относительно недавно. Нужно учитывать, что любое слово может быть интерпретировано в пользу версии о принадлежности человека к какой-то организации, что, в свою очередь, может быть основанием для уголовного преследования. Конечно, повлиять на Россию в таких ситуациях очень сложно, но Украина должна все это документировать и собирать портфолио соответствующих нарушений, чтобы свидетельствовать о них на международной арене и использовать в рамках национальных уголовных дел».

Антон Кориневич указывает на то, что в этом году к зимней сессии Генассамблеи ООН готовится новая, усиленная с подачи Украины резолюция о нарушениях прав человека в Крыму.