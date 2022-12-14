Почему российские агрессоры используют дроны ночью - ВСУ

12:31 14 декабря Киев, Украина

Захватчики пытаются нанести удар по Украине с помощью дронов ночью или в темный период суток с целью запутать украинскую ПВО.



Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона новостей в среду, 14 декабря.

"Тактика, присущая применению этими БПЛА - это ночь. Условия плохой видимости, потому что ночью их визуально трудно обнаружить в темноте средствами, которыми сбивают их - это и стрелковое оружие, зенитные ракеты. Поэтому именно радиолокационные средства обнаруживают их, а зенитно-ракетные комплексы и другие огневые средства сбивают", - рассказал военный.



По его словам, перед атакой россияне ведут разведку, чтобы обнаружить слабые места сил ПВО и заодно избежать зону их действия.