Почему пал Кабул и чем это грозит России

10:14 16 августа Киев, Украина

Ошеломительная победа талибов в Афганистане, которую не ожидал никто, поставила весь мир перед двумя вопросами: почему это произошло и что будет потом.

Джозеф Байден провел блестящий тактический ход, ускорив вывод американских войск. Уходя из Афганистана, Америка ставит под удар Россию, для которой Средняя Азия – уязвимое подбрюшье.

Внимательно наблюдает за развитием событий Эрдоган. Сил остановить агрессивных единоверцев у Турции хватит. Но таскать каштаны из огня для России Эрдоган точно не будет. А самой России границу по Пянджу не удержать. Сил таких нет и термоядерное оружие тут бессильно и невозможно в применении. Ни стратегическое, ни тактическое. Имея огромное количество трофейного современного вооружения, обученная американцами за годы войны армия талибов быстро продвинется в азиатские республики. Возможно, проникновение Талибана в Среднюю Азию будет диффузивным, или, как сейчас любят говорить, — гибридным.

И тут ответ на второй вопрос - о том, что будет. А впереди вполне возможен реальный закат путинского правления. Следует ожидать перенесения войны в слабейшую часть региона, где народ менее всего солидарен с властью, где народ мусульманский, а власть никакая.

И как раз такая власть сейчас в Туркмении, Узбекистане, Таджикистане и, отчасти, в Киргизии и Казахстане. На них и будет направлен первый удар. И эти костяшки домино быстро падут, как пали Герат, Кабул и Кандагар, и народ будет встречать талибов, а кто-то - бежать на север. Но таких будет немного. Многие уже убежали.

Еще есть Северный Кавказ, есть и народы Поволжья, исповедующие суннитский ислам. Вряд ли татары, башкиры, аварцы, чеченцы и ингуши в своем большинстве склонны к мусульманскому агрессивному фундаментализму. Но от того, с какой скоростью будут падать костяшки домино, начавшие свое падение в Афганистане, зависят настроения молодежи этих народов. И, конечно, эти настроения зависят от политики Москвы в отношении своих мусульманских сограждан. Силой тут не решить ничего.

Падение России становится более, чем реальным, ведь обороняться на всех фронтах, включая Донбасс, обессилит ее.