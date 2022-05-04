Почему не стоит вести бизнес в России - Зеленский

Международные компании должны полностью уйти с российского рынка.
Они играют одну из ключевых ролей в изоляции РФ и, соответственно, помощи Украины.
Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в свежем интервью The Wall Street Journal. Он на примере Украины объяснил, почему не стоит вести бизнес в России.
Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в свежем интервью The Wall Street Journal. Он на примере Украины объяснил, почему не стоит вести бизнес в России.
По словам президента, в плане экономической блокады РФ роль компаний так же важна, как и отдельных стран. В похожем ключе Зеленский высказывался во время выступления в Сенате США 4 марта, когда призвал мировой бизнес покинуть российский рынок.
Далее президент объяснил, почему невозможно построить надежный бизнес в РФ. В качестве примера он использовал Украину и ее веру в близкие отношения с врагом.
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