Почему не стоит вести бизнес в России - Зеленский

14:18 04 мая Киев, Украина

Международные компании должны полностью уйти с российского рынка.





Такое Они играют одну из ключевых ролей в изоляции РФ и, соответственно, помощи Украины.Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в свежем интервью The Wall Street Journal. Он на примере Украины объяснил, почему не стоит вести бизнес в России.

"Агрессор должен быть изолирован. Полная, абсолютная экономическая изоляция. Это позволит Украине бороться за свои права. Уход с российского рынка — это обязательное условие", — сказал Зеленский.

По словам президента, в плане экономической блокады РФ роль компаний так же важна, как и отдельных стран. В похожем ключе Зеленский высказывался во время выступления в Сенате США 4 марта, когда призвал мировой бизнес покинуть российский рынок.

"Если какие-либо компании остаются на российском рынке, это означает, что вы напрямую поддерживаете эту военную машину, военную машину террористической Российской Федерации", — продолжил Зеленский.

Далее президент объяснил, почему невозможно построить надежный бизнес в РФ. В качестве примера он использовал Украину и ее веру в близкие отношения с врагом.