11:26 29 января Киев, Украина

Противник продолжает нести значительные потери. Причем лечить их отказываются медики даже на оккупированных территориях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ 29 января.

Так, в 15 городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлены до 300 наемников так называемого ЧВК Вагнер. Поскольку большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки, 28 января, украинские воины ликвидировали 650 оккупантов.