Почему Байден медлит в отношении Северного потока-2

10:30 13 Март Киев, Украина

В неудобной позиции оказался Президент США Байден. С одной стороны – он однозначно против строительства российского газопровода Северный поток-2. С другой стороны – ему не хочется испортить отношения с Германией, которая поддерживает строительство. Об этом в пятницу, 12 марта сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Лидер США считает, что Северный поток-2 является невыгодным для Европы. В то же время, на кону стоят взаимоотношения с Германией.

"Мы оказались между молотом и наковальней", - заявил собеседник издания.

Согласно закону, Белый дом должен каждые 90 дней представлять в Конгресс отчет с указанием организаций, участвующих в строительстве трубопровода, которые подпадают под санкции. По словам официальных лиц, процесс определения этих новых целей сейчас находится в стадии реализации и может быть завершен до того, как следующий отчет должен быть представлен в мае.

При этом высокопоставленный чиновник администрации отказался комментировать особенности пакета санкций, который сейчас проходит через межведомственный процесс. Но чиновник сказал, что "мы продолжаем изучать организации, которые могут быть вовлечены в санкционированную деятельность, и оттуда предпримем необходимые последующие шаги".

Ранее в Госдепе США заявили, что Вашингтон выступает против Северного потока-2 и рассматривает возможность ввести против него новые санкции.

Напомним, пятеро конгрессменов обратились к Блинкену с просьбой действовать решительнее в вопросе с СП-2, в частности ввести новые санкции против компаний-участниц проекта.