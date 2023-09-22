Победа Минобороны в суде: компенсация в 3 млн евро за некачественные бронежилеты

Министерство обороны выиграло судебное разбирательство в международном арбитраже на сумму свыше 3 миллионов евро за некачественные бронежилеты для ВСУ.
Об этом было объявлено в официальном заявлении, опубликованном пресс-службой министерства.
Согласно заявлению, контракт на поставку бронежилетов был заключен в 2022 году с иностранным поставщиком с целью обеспечения нужд украинских вооруженных сил. Министерство обороны Украины полностью соблюдало свои обязательства по договору и своевременно производило оплату поставленного товара. Однако поставщик неоднократно предлагал продукцию, которая не соответствовала установленным стандартам качества и образцам, согласованным в договоре.
В связи с этим министерство отклонило некачественный товар и потребовало от поставщика вернуть стоимость продукции, а также уплатить штрафные санкции. В марте текущего года юридическая служба Министерства обороны подала иск в международный арбитраж с целью взыскания убытков, включая стоимость непоставленной продукции, штрафы и проценты годовых.
После около полугодового рассмотрения арбитражный трибунал вынес решение о взыскании у иностранного поставщика полной стоимости не поставленной продукции, штрафных санкций, процентов годовых и арбитражного сбора, общей суммой превышающей 3 миллиона евро.
Об этом было объявлено в официальном заявлении, опубликованном пресс-службой министерства.
Согласно заявлению, контракт на поставку бронежилетов был заключен в 2022 году с иностранным поставщиком с целью обеспечения нужд украинских вооруженных сил. Министерство обороны Украины полностью соблюдало свои обязательства по договору и своевременно производило оплату поставленного товара. Однако поставщик неоднократно предлагал продукцию, которая не соответствовала установленным стандартам качества и образцам, согласованным в договоре.
В связи с этим министерство отклонило некачественный товар и потребовало от поставщика вернуть стоимость продукции, а также уплатить штрафные санкции. В марте текущего года юридическая служба Министерства обороны подала иск в международный арбитраж с целью взыскания убытков, включая стоимость непоставленной продукции, штрафы и проценты годовых.
После около полугодового рассмотрения арбитражный трибунал вынес решение о взыскании у иностранного поставщика полной стоимости не поставленной продукции, штрафных санкций, процентов годовых и арбитражного сбора, общей суммой превышающей 3 миллиона евро.
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