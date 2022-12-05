По всей Украине объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки рашистов

Почти во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают о ракетных ударах российских террористов.
Об этом свидетельствуют данные на карте воздушных тревог в понедельник, 5 декабря.
Власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направиться в укрытия или безопасные места.
Военный журналист Андрей Цаплиенко написал в Telegram, что около 100 ракет могут ударить по Украине.
Об этом свидетельствуют данные на карте воздушных тревог в понедельник, 5 декабря.
Власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направиться в укрытия или безопасные места.
Военный журналист Андрей Цаплиенко написал в Telegram, что около 100 ракет могут ударить по Украине.
Ранее сегодня глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что россияне подняли в воздух самолеты стратегической авиации Ту-95.
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