По всей Украине объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки рашистов

14:11 05 декабря Киев, Украина

Почти во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают о ракетных ударах российских террористов.



Об этом свидетельствуют данные на карте воздушных тревог в понедельник, 5 декабря.



Власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направиться в укрытия или безопасные места.



Военный журналист Андрей Цаплиенко написал в Telegram, что около 100 ракет могут ударить по Украине.

"По предварительной информации, 13 вражеских самолетов выпустили по восемь ракет, суммарное количество – 104. Также в море вышли ракетоносители Калибров, возможен залп из 16 ракет. Ориентировочное время подлета ракет к нашей границе – 13:30", – написал он.