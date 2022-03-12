По всей России километровые очереди к банкоматам

Обычные россияне начинают ощущать на себе действия санкций веденных западом из-за специальной военной операции на Украине.
В сети публикуется видео огромных очередей к банкоматам и отделениям банков по всей России. Люди пытаются вывести деньги, которые обесцениваются каждый час.
По словам очевидцев, деньги заканчиваются через 40 минут после начала выдачи.
Став свидетелем как в одном из торговых центров Москвы в очереди в Тинькофф Банке собирается по 70 человек, Александр Невзоров прокомментировал ажиотаж.
Еще одно видео возле банкомата в Москве опубликовано в сети.
left;">Доллар продолжает расти, а рубль соответственно падать, на сегодня рубль упал на 40% за 4 дня. Открытие биржи каждый день, означает полёт рубля в пропасть.
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