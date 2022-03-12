По всей России километровые очереди к банкоматам

14:47 12 марта Киев, Украина

Обычные россияне начинают ощущать на себе действия санкций веденных западом из-за специальной военной операции на Украине.



В сети публикуется видео огромных очередей к



По словам очевидцев, деньги заканчиваются через 40 минут после начала выдачи.



Став свидетелем как в одном из торговых центров Москвы в очереди в Тинькофф Банке собирается по 70 человек, Александр Невзоров прокомментировал ажиотаж. В сети публикуется видео огромных очередей к банкоматам и отделениям банков по всей России. Люди пытаются вывести деньги, которые обесцениваются каждый час.По словам очевидцев, деньги заканчиваются через 40 минут после начала выдачи.Став свидетелем как в одном из торговых центров Москвы в очереди в Тинькофф Банке собирается по 70 человек, Александр Невзоров прокомментировал ажиотаж.

«Кому что. Украинцы стоят в очередях в военкоматы за оружием и пишут тероборонам. Россияне стоят в очередях за деньгами, которые заканчиваются и обесцениваются на наших глазах», — сказал известный петербуржец Александр Невзоров.

Еще одно видео возле банкомата в Москве опубликовано в сети.

"Фотография была сделана ночью," — говорится в подписи к видео.

left;">Доллар продолжает расти, а рубль соответственно падать, на сегодня рубль упал на 40% за 4 дня. Открытие биржи каждый день, означает полёт рубля в пропасть.