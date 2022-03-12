По всей России километровые очереди к банкоматам

14:47 12 марта Киев, Украина

Обычные россияне начинают ощущать на себе действия санкций веденных западом из-за специальной военной операции на Украине.


В сети публикуется видео огромных очередей к банкоматам и отделениям банков по всей России. Люди пытаются вывести деньги, которые обесцениваются каждый час.

По словам очевидцев, деньги заканчиваются через 40 минут после начала выдачи.

Став свидетелем как в одном из торговых центров Москвы в очереди в Тинькофф Банке собирается по 70 человек, Александр Невзоров прокомментировал ажиотаж.
«Кому что. Украинцы стоят в очередях в военкоматы за оружием и пишут тероборонам. Россияне стоят в очередях за деньгами, которые заканчиваются и обесцениваются на наших глазах», — сказал известный петербуржец Александр Невзоров.
Еще одно видео возле банкомата в Москве опубликовано в сети.
"Фотография была сделана ночью," — говорится в подписи к видео.
 
left;">Доллар продолжает расти, а рубль соответственно падать, на сегодня рубль упал на 40% за 4 дня. Открытие биржи каждый день, означает полёт рубля в пропасть.
 
 
 