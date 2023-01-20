По Украине воздушные тревоги из-за российской авиации в беларуси

16:24 20 января Киев, Украина

Из-за поднятых российских самолетов на полигоне в беларуси поднимают по областям Украины объявляют воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные на карте воздушных тревог в пятницу, 20 января.



Власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направиться в укрытия или безопасные места.



По данным мониторинговой группы Беларускі Гаюн, сначала в 12:12 российские агрессоры подняли в воздух на аэродроме Мачулищи самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У с регистрационным номером RF-50608.



Через 11 минут с аэродрома в Барановичах взлетел истребитель сопровождения. А еще через 12 минут в Мачулищах поднялся в воздух самолет МиГ-31К, являющегося потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Кинжал.



Российские агрессоры не первый раз поднимают самолеты МиГ-31К в беларуси. Обычно в таких случаях воздушная тревога длится не более двух часов.