По территории Эстонии рф имитирует ракетные удары

11:41 22 июня Киев, Украина

В Минобороны воспринимают в серьез имитацию россии ракетных ударов по территории Эстонии.

Об этом финскому изданию Iltalehti заявил канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Салм.



Согласно источникам в НАТО, в последние дни россия провела имитацию ракетных ударов по странам Балтии. Салм подтвердил информацию об Эстонии.

"В настоящее время проходят учения, на которых россияне имитируют ракетные удары по территории Эстонии", - сказал Салм.

Согласно источникам в НАТО, российские вертолеты отрабатывали атаку.



Министерство обороны Эстонии считает ситуацию очень серьезной.

"Россияне считают, что мы не заслуживаем независимости. Их недавние операции и стратегические коммуникации подтверждают этот вывод", - предупредил Салм.

Ранее Эстония сообщила о нарушении российским военным вертолетом ее воздушного пространства.



Кроме того, российский вертолет Mi-17 дважды нарушил воздушное пространство Финляндии в мае, глубина проникновения на финскую территорию составляла несколько сотен метров.