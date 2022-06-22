По территории Эстонии рф имитирует ракетные удары

В Минобороны воспринимают в серьез имитацию россии ракетных ударов по территории Эстонии.
Об этом финскому изданию Iltalehti заявил канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Салм.
Согласно источникам в НАТО, в последние дни россия провела имитацию ракетных ударов по странам Балтии. Салм подтвердил информацию об Эстонии.
Согласно источникам в НАТО, в последние дни россия провела имитацию ракетных ударов по странам Балтии. Салм подтвердил информацию об Эстонии.
Согласно источникам в НАТО, российские вертолеты отрабатывали атаку.
Министерство обороны Эстонии считает ситуацию очень серьезной.
Министерство обороны Эстонии считает ситуацию очень серьезной.
Ранее Эстония сообщила о нарушении российским военным вертолетом ее воздушного пространства.
Кроме того, российский вертолет Mi-17 дважды нарушил воздушное пространство Финляндии в мае, глубина проникновения на финскую территорию составляла несколько сотен метров.
Кроме того, российский вертолет Mi-17 дважды нарушил воздушное пространство Финляндии в мае, глубина проникновения на финскую территорию составляла несколько сотен метров.
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