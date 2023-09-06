По телефону Зеленский и Рютте обговорили помощь Нидерландов: усиление ПВО и F-16

Отношения между Украиной и Нидерландами остаются дружескими. Нидерланды поддерживают и помогают Украине в войне с российской агрессией. Как сообщил в Twitter премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сегодня, 8 августа, он провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Рютте заверил, что "Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину", и сейчас изучают, "что еще мы можем сделать для укрепления украинской противовоздушной обороны".
Рютте также поздравил Зеленского с "успешной встречей в Саудовской Аравии по поводу войны, где Нидерланды были представлены". При этом он подчеркнул, что "важно продолжать говорить о мире в Украине с этой широкой группой стран".
Ранее СМИ сообщили, что США объявят о помощи Киеву на $200 млн. Ожидается, что в этот пакет войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot.
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