По телефону Зеленский и Рютте обговорили помощь Нидерландов: усиление ПВО и F-16

15:34 08 августа Киев, Украина

Отношения между Украиной и Нидерландами остаются дружескими. Нидерланды поддерживают и помогают Украине в войне с российской агрессией. Как сообщил в Twitter премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сегодня, 8 августа, он провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Рютте заверил, что "Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину", и сейчас изучают, "что еще мы можем сделать для укрепления украинской противовоздушной обороны".

"Одним из способов нашей помощи является сотрудничество с нашими партнерами по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16", - написал он.

Рютте также поздравил Зеленского с "успешной встречей в Саудовской Аравии по поводу войны, где Нидерланды были представлены". При этом он подчеркнул, что "важно продолжать говорить о мире в Украине с этой широкой группой стран".

"Мы также обсудили развитие событий на фронте и неустанные, произвольные и жестокие атаки на украинские гражданские объекты и запасы продовольствия", - добавил премьер.

Ранее СМИ сообщили, что США объявят о помощи Киеву на $200 млн. Ожидается, что в этот пакет войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot.