По собственному желанию: уволена Юлия Свириденко

11:46 21 декабря Киев, Украина

Спустя пол-года, с момента назначения на пост первого заместителя министра экономики, по собственному желанию должность решила покинуть Юлия Свириденко



Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Телеграм.

Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании правительства в понедельник.



Юлия Свириденко была назначена на должность первого замминистра в июле 2020 года, до этого занимала должность замминистра экономики по направлению промышленного развития, на которую была назначена в сентябре 2019 года. В 2018 году она занимала должность первого замглавы Черниговской ОДА и несколько месяцев была и.о. главы ОДА, после чего с марта по сентябрь 2019 года возглавляла ООО "Сидко Украина", которое специализируется на производстве кормов для диких птиц и переработке органической продукции.