По словам Арестовича, из 9 осталось 2,5 направления атак войск рф

13:02 07 апреля Киев, Украина

Украинцы всегда с нетерпением ждут прогноза военных действий от Алексея Арестовича. Сегодня, в четверг, 7 апреля, советник главы ОП Алексей Арестович сообщил очень обнадеживающий прогноз. По его словам, из девяти направлений, на которых наступал противник, осталось два с половиной. Это - зона ООС, Донецкая и Луганская область, Мариуполь. На Херсонщине противник уже не наступает, а обороняется.

Он отметил, что российские войска резко сократили использование своей авиации, поскольку они уверенно сбиваются украинскими ПВО. Сейчас боевая авиация используется главным образом в зоне ООС.

"Как мы видели, 95 бригада сбила российский вертолет выстрелом из противотанкового ракетного комплекса, что является выдающимся военным достижением", - сказал Арестович.

Наиболее тяжелые бои сейчас на Луганщине - Рубежное, Попасна, Северодонецк – где украинские военные держат оборону и совершают контратаки.

Также сложная обстановка в зоне ООС. Противник развивает наступление от Изюма на юг, а также Краматорск и Славянск и пытается атаковать на линии Угледар – Марьинка.

"Это - попытка окружить наши войска. Но, я думаю, что эта попытка будет тщетной. Слишком неблагоприятная там обстановка для противника, хотя легко не будет", - сказал Арестович.

Продолжает держаться Мариуполь. Украинским властям удалось доставить помощь защитникам и жителям города.

Напомним, накануне Арестович рассказал, что Чернигов и Сумы спасли Украину. По его словам, если бы эти города пали, Киеву и всей Украине было бы очень скверно.

Арестович заявил, что РФ готовит Херсон к сдаче.