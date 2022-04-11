По результатам второго тура местных выборов стали известны имена 4 мэров из 7

15 ноября прошел второй тур местных выборов, явка избирателей составила 24%. Сегодня ЦИК озвучила результаты этих выборов в 4 городах из 7 заявленных.
Так, городским головой Херсона избран народный депутат Игорь Колыхаев (Партия Игоря Колыхаева Нам тут жити!), которого поддержали 34125 избирателей (63,59%).
Мэром Краматорска (Донецкая обл.) стал директор по маркетингу и сбыту ПАО Энергомашспецсталь, самовыдвиженец Александр Гончаренко, за которого отдали голоса 18686 человек (57,85%).
Жители Каменец-Подольского (Хмельницкая обл.) поддержали главу местной организации ВО Свобода Михаила Поситко (15404 голосов, или 58,33%).
В городе Украинка (Киевская обл.) избран мэром кандидат от партии Европейская солидарность, директор ООО Азбор Александр Туренко (2852 голосов, или 51,5%).
15 ноября в семи украинских городах прошел второй тур местных выборов. Явка на них составила 24%. Кроме вышеупомянутых городов, мэров выбирали в Сумах, Одессе и Луцке.
Так, городским головой Херсона избран народный депутат Игорь Колыхаев (Партия Игоря Колыхаева Нам тут жити!), которого поддержали 34125 избирателей (63,59%).
Мэром Краматорска (Донецкая обл.) стал директор по маркетингу и сбыту ПАО Энергомашспецсталь, самовыдвиженец Александр Гончаренко, за которого отдали голоса 18686 человек (57,85%).
Жители Каменец-Подольского (Хмельницкая обл.) поддержали главу местной организации ВО Свобода Михаила Поситко (15404 голосов, или 58,33%).
В городе Украинка (Киевская обл.) избран мэром кандидат от партии Европейская солидарность, директор ООО Азбор Александр Туренко (2852 голосов, или 51,5%).
15 ноября в семи украинских городах прошел второй тур местных выборов. Явка на них составила 24%. Кроме вышеупомянутых городов, мэров выбирали в Сумах, Одессе и Луцке.
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