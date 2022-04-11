По результатам второго тура местных выборов стали известны имена 4 мэров из 7

20:18 17 ноября Киев, Украина

15 ноября прошел второй тур местных выборов, явка избирателей составила 24%. Сегодня ЦИК озвучила результаты этих выборов в 4 городах из 7 заявленных.

Так, городским головой Херсона избран народный депутат Игорь Колыхаев (Партия Игоря Колыхаева Нам тут жити!), которого поддержали 34125 избирателей (63,59%).

Мэром Краматорска (Донецкая обл.) стал директор по маркетингу и сбыту ПАО Энергомашспецсталь, самовыдвиженец Александр Гончаренко, за которого отдали голоса 18686 человек (57,85%).

Жители Каменец-Подольского (Хмельницкая обл.) поддержали главу местной организации ВО Свобода Михаила Поситко (15404 голосов, или 58,33%).

В городе Украинка (Киевская обл.) избран мэром кандидат от партии Европейская солидарность, директор ООО Азбор Александр Туренко (2852 голосов, или 51,5%).

15 ноября в семи украинских городах прошел второй тур местных выборов. Явка на них составила 24%. Кроме вышеупомянутых городов, мэров выбирали в Сумах, Одессе и Луцке.