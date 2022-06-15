По Николаевщине нанесли ракетный удар: один человек пострадал

20:01 15 июня Киев, Украина

Российские войска открыли огонь по жилым кварталам Николаева, в результате чего был разрушен четырехэтажный дом и один человек ранен.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram.
"Сегодня днем около 13:00 российские оккупанты снова обстреляли жилой квартал Николаева. Попали в четырехэтажный жилой дом", - рассказал Сенкевич.

По словам мэра города, в доме разрушена крыша, перекрытия на двух этажах, несущая стена, выбиты окна. В целом, пострадало 6 квартир.

По предварительной информации, один человек получил ранения.

Напомним, с начала военной агрессии российские войска постоянно обстреливают жилые кварталы и инфраструктуру украинских городов. Прокуратура квалифицирует обстрелы оккупантов и многочисленные смерти среди населения как военные преступления.