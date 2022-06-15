По Николаевщине нанесли ракетный удар: один человек пострадал

Российские войска открыли огонь по жилым кварталам Николаева, в результате чего был разрушен четырехэтажный дом и один человек ранен.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram.
По словам мэра города, в доме разрушена крыша, перекрытия на двух этажах, несущая стена, выбиты окна. В целом, пострадало 6 квартир.
По предварительной информации, один человек получил ранения.
Напомним, с начала военной агрессии российские войска постоянно обстреливают жилые кварталы и инфраструктуру украинских городов. Прокуратура квалифицирует обстрелы оккупантов и многочисленные смерти среди населения как военные преступления.
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