По Николаевщине нанесли ракетный удар: один человек пострадал

20:01 15 июня Киев, Украина





Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram. Российские войска открыли огонь по жилым кварталам Николаева , в результате чего был разрушен четырехэтажный дом и один человек ранен.Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

"Сегодня днем около 13:00 российские оккупанты снова обстреляли жилой квартал Николаева. Попали в четырехэтажный жилой дом", - рассказал Сенкевич.



По словам мэра города, в доме разрушена крыша, перекрытия на двух этажах, несущая стена, выбиты окна. В целом, пострадало 6 квартир.



По предварительной информации, один человек получил ранения.



Напомним, с начала военной агрессии российские войска постоянно обстреливают жилые кварталы и инфраструктуру украинских городов. Прокуратура квалифицирует обстрелы оккупантов и многочисленные смерти среди населения как военные преступления.