По мере движения российских танков растут опасения, что они не остановятся на востоке Украины

15:59 22 Февраль Киев, Украина





Но после 56-минутной воинственной речи, в которой российский лидер отрицал само существование страны под названием Украина, мало кто в Киеве сомневается, что бронетанковые колонны рано или поздно прорвутся за пределы украинского



Западные дипломаты и жители Донецка подтвердили появление российских танков в ночь на вторник.



По мере того, как многомесячное геополитическое противостояние вокруг Украины переходит в новую, еще более зловещую форму, западные страны присоединяются к хору осуждения, а правительства других стран приказывают дипломатам покинуть Киев и переехать во Львов на запад Украины, в нескольких минутах езды от границы с Польшей, что является отражением их растущих опасений, что скором вторжении в Украину.



Австралия стала последней страной, переместившей свою миссию ближе к безопасной соседней Польше, присоединившись к Соединенным Штатам, Великобритании и другим государствам.



Разворачивается война?



Представители западной разведки также опасаются, что признание "республик" является лишь частью более крупного военного плана. Они говорят, что около двух третей российских сил, сосредоточенных вблизи Украины, в настоящее время находятся в пределах 50 километров от Российские танки вошли в восточную Украину ночью во вторник якобы для выполнения миротворческой миссии и для защиты двух самопровозглашенных республик, созданных Москвой восемь лет назад и официально признанных ею в качестве независимых государств.Но после 56-минутной воинственной речи, в которой российский лидер отрицал само существование страны под названием Украина, мало кто в Киеве сомневается, что бронетанковые колонны рано или поздно прорвутся за пределы украинского Донбасса , а решение Путина признать независимость отколовшихся республик Донецкой и Луганской областей рассматривается как прелюдия к возможным более масштабным военным действиям. В договорах о дружбе, которые Путин подписал с "республиками", он обязался защищать их границы.Западные дипломаты и жители Донецка подтвердили появление российских танков в ночь на вторник.По мере того, как многомесячное геополитическое противостояние вокруг Украины переходит в новую, еще более зловещую форму, западные страны присоединяются к хору осуждения, а правительства других стран приказывают дипломатам покинуть Киев и переехать во Львов на запад Украины, в нескольких минутах езды от границы с Польшей, что является отражением их растущих опасений, что скором вторжении в Украину.Австралия стала последней страной, переместившей свою миссию ближе к безопасной соседней Польше, присоединившись к Соединенным Штатам, Великобритании и другим государствам.Представители западной разведки также опасаются, что признание "республик" является лишь частью более крупного военного плана. Они говорят, что около двух третей российских сил, сосредоточенных вблизи Украины, в настоящее время находятся в пределах 50 километров от

границы и готовы начать боевые действия, хотя неясно, дал ли уже Кремль разрешение на полномасштабное наступление.

Выступая в обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский попытался успокоить украинцев, заявив, что страна хорошо защищена, и добавил, что Украина оставляет за собой право защищаться от дальнейшей российской агрессии.

«Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся», — заявил Зеленский.

Зеленский призвал международных наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, продолжать свою работу по предотвращению провокаций и дальнейшая эскалация.



Президент Украины также сказал, что призвал к срочной встрече стран "нормандского формата" - Германии, Франции, Украины и России - для переговоров об этом последнем шаге Москвы на Донбассе, и призвал страны Запада поддержать Украину.

«Сейчас очень важно увидеть, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит «пугать» РФ только на словах», — сказал Зеленский.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал на вторник встречу своих высокопоставленных сотрудников службы безопасности и разведки, чтобы рассмотреть ответ Великобритании. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс написала в Твиттере, что Великобритания вскоре «объявит о новых санкциях против России в ответ на нарушение ими международного права и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины».



Британские официальные лица заявили, что во время телефонного разговора с президентом Украины Джонсон сказал Зеленскому, что «он рассмотрит вопрос об оказании дополнительной оборонительной поддержки Украине по запросу украинского правительства».



Лидеры других западных союзников также пытались во вторник подготовить ответ России и попытаться скоординировать свои действия. Они по-прежнему надеются, что дипломатия возобладает и что Путина можно сдержать угрозами санкций, но надежды на то, что дипломатические действия сработают, быстро тускнеют, говорят представители ЕС.



Европейский союз заявил, что «отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному акту», а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в разжигании конфликта на востоке Украины и «попытке создать предлог» для дальнейшего вторжения.



Страх европейских лидеров перед тем, что российский президент отдаст приказ о еще более масштабных военных действиях в Украине, отчасти коренится в явной воинственности почти часовой речи Путина, начавшейся с длинного пассажа о взглядах российского лидера на историю Украины и то, как Запад отнял у России ее земли после распада Советского Союза.

Обосновывая свое решение признать Л/ДНР Путин сказал, что Украина является неотъемлемой частью истории России, а восточная Украина была исконно российской территорией. Его историческое повествование, пронизанное недовольством, которое он неоднократно высказывал ранее, вызывает критику со стороны авторитетных историков за свою эксцентричность.



Речь Путина, транслировавшаяся по всем основным телеканалам России, последовала после заседания Совета национальной безопасности в Москве.



Во время встречи сторонники жесткой линии Кремля призвали его признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики. Некоторые аналитики отметили, что, судя по времени, показанному на часах одного помощника, встреча в Кремле на самом деле не транслировалась в прямом эфире, а состоялась намного раньше и была срежиссирована, чтобы убедить российскую аудиторию в том, что Путин пользуется полной поддержкой высшего руководства страны и его ближайших советников, а также демонстрирует свое мастерство контроля над быстро развивающимся геополитическим противостоянием с Западом.



Во время встречи высокопоставленные чиновники выстроились в очередь, чтобы вторить многодневным и необоснованным обвинениям Кремля в том, что Украина готовится начать наступление, чтобы вернуть отколовшиеся республики. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину, что

украинские силы строятся для наступления.

Киев неоднократно опровергал эти претензии.

Также во время своего выступления Путин обвинил Соединенные Штаты и НАТО в том, что они «беззастенчиво превращают Украину в театр военных действий», и выдвинул необоснованное заявление о том, что Украина замышляет производство ядерного оружия, которое затем может быть использовано для нападения на Россию.

Общий тон выступления заставил многих западных дипломатов и независимых аналитиков пошатнуться, а немецкие и французские официальные лица в частном порядке признались, что были шокированы.



Кремлевские чиновники заявляют, что не планируют полномасштабное вторжение в Украину и по-прежнему открыты для дискуссий.

«Мы остаемся открытыми для дипломатии для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую баню на Донбассе — это то, чего мы делать не намерены», — заявил во вторник постпред России в ООН Василий Небензя.

Украинские войска вдоль линии фронта на востоке страны получили строгий приказ не реагировать на обстрелы, которые, по данным независимых наблюдателей, резко усилились с прошлой недели. Украинские официальные лица опасаются, что стычки будут использоваться Россией как оправдание для более масштабных военных действий.