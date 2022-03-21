По личному приглашению Меркель, Зеленский 12 июля вылетит в Германию

20:11 22 июня Киев, Украина

Менее чем через месяц Владимир Зеленский с рабочим визитом вылетит в Берлин. Встреча украинского и немецкого руководства назначена на 12 июля.

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.



Зеленский отметил, что приглашение он получил от канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время сегодняшнего телефонного разговора.



"В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества", - написал президент в соцсети.



Сегодня президент Украины и канцлер Германии созвонились по случаю Дня скорби и памяти жертв войны. Зеленский подтвердил приглашение Меркель посетить Украину для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.