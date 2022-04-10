По инициативе Зеленского завтра Рада соберется на внеочередное заседание

Завтра, по инициативе Владимира Зеленского Рада рассмотрит ряд законопроектов, в частности, о деятельности Антимонопольного комитета и регулировании обращения медицинского каннабиса.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в Фейсбуке.
Таким образом, депутаты должны рассмотреть законопроекты:
"Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" (№ 3822);
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недекларирования товаров" (5420);
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности" (№ 5596);
"О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие акты относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов" (№ 5270);
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Антимонопольного комитета Украины" (№ 5431).
"Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" (№ 3822);
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недекларирования товаров" (5420);
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности" (№ 5596);
"О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие акты относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов" (№ 5270);
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Антимонопольного комитета Украины" (№ 5431).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии