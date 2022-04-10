По инициативе Зеленского завтра Рада соберется на внеочередное заседание

14:25 12 июля Киев, Украина

Завтра, по инициативе Владимира Зеленского Рада рассмотрит ряд законопроектов , в частности, о деятельности Антимонопольного комитета и регулировании обращения медицинского каннабиса

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в Фейсбуке.

"Завтра, 13 июля в 16:00 по инициативе Президента будет проведено внеочередное заседание парламента. Всего на рассмотрение будет вынесено пять законодательных инициатив", - написал он.

Таким образом, депутаты должны рассмотреть законопроекты:



"Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" (№ 3822);



"О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недекларирования товаров" (5420);



"О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности" (№ 5596);



"О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие акты относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов" (№ 5270);



"О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Антимонопольного комитета Украины" (№ 5431).