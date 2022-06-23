По инициативе СБУ запрещена деятельность уже 12 пророссийских партий в Украине

18:03 23 июня Киев, Украина

Сегодня Восьмой апелляционный административный суд Львова принял решение о запрете очередной пророссийской политической силы – «Прогрессивной социалистической партии Украины».

Такое решение принято на основании указа Президента, решения СНБО и соответствующего реагирования СБУ на угрозы безопасности Украины.

Эта партия дополнила список официально запрещенных политических структур, в частности:

▪️«Оппозиционная платформа – При жизни»

▪️«Оппозиционный блок»

▪️«Партия Шария»

▪️«НАШИ»

▪️«Социалисты»

▪️«Левая оппозиция»

▪️«Справедливости и развития»

▪️«Государство»

▪️«Блок Владимира Сальдо»

▪️«Социалистическая партия Украины

▪️«Союз левых сил»

▪️«Прогрессивная социалистическая партия Украины».

Отмечается, что представители этих партий ретранслировали официальную позицию россии в отношении Украины, поддерживали и популяризировали антиукраинскую политику и создавали угрозу национальной безопасности государства.