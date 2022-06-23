По инициативе СБУ запрещена деятельность уже 12 пророссийских партий в Украине

Сегодня Восьмой апелляционный административный суд Львова принял решение о запрете очередной пророссийской политической силы – «Прогрессивной социалистической партии Украины».
Такое решение принято на основании указа Президента, решения СНБО и соответствующего реагирования СБУ на угрозы безопасности Украины.
Эта партия дополнила список официально запрещенных политических структур, в частности:
▪️«Оппозиционная платформа – При жизни»
▪️«Оппозиционный блок»
▪️«Партия Шария»
▪️«НАШИ»
▪️«Социалисты»
▪️«Левая оппозиция»
▪️«Справедливости и развития»
▪️«Государство»
▪️«Блок Владимира Сальдо»
▪️«Социалистическая партия Украины
▪️«Союз левых сил»
▪️«Прогрессивная социалистическая партия Украины».
▪️«Оппозиционный блок»
▪️«Партия Шария»
▪️«НАШИ»
▪️«Социалисты»
▪️«Левая оппозиция»
▪️«Справедливости и развития»
▪️«Государство»
▪️«Блок Владимира Сальдо»
▪️«Социалистическая партия Украины
▪️«Союз левых сил»
▪️«Прогрессивная социалистическая партия Украины».
Отмечается, что представители этих партий ретранслировали официальную позицию россии в отношении Украины, поддерживали и популяризировали антиукраинскую политику и создавали угрозу национальной безопасности государства.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии