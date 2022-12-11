По данным британской разведки, рф вполне могла получить новую партию Shahed-ов

Армия рф могла получить от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed-131/136. Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном 9 декабря.

"Вполне вероятно, что россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен Shahed-131/136 и теперь получила пополнение", - указали в разведке.

Отмечается, что последнее сообщенное об уничтожении иранских БПЛА в Украине поступило 17 ноября. А спустя три недели атаки возобновились и 6-7 декабря Генштаб ВСУ информировал об уничтожении 14 дронов-камикадзе.

Британские военные подчеркнули, что россия могла возобновить атаки с помощью недавно поставленных систем БПЛА.

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