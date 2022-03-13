По аэропорту Ивана-Франковска нанесен авиаудар

08:17 13 марта Киев, Украина

"По предварительной информации, сегодняшние утренние взрывы были от удара по аэропорту. В настоящее время детали еще уточняются,"- сообщил городской голова.

Руслан Марцинков предупредил, что цель врага – посеять панику и страх, поэтому армия РФ может и будет наносить удары в тылу Украины.