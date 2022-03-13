По аэропорту Ивана-Франковска нанесен авиаудар
08:17 13 марта Киев, Украина
"По предварительной информации, сегодняшние утренние взрывы были от удара по аэропорту. В настоящее время детали еще уточняются,"- сообщил городской голова.
Руслан Марцинков предупредил, что цель врага – посеять панику и страх, поэтому армия РФ может и будет наносить удары в тылу Украины.
"Нужно быть максимально внимательными и осторожными, когда вы слышите сообщение об опасности из официальных источников (от меня, от главы военной администрации или из приложения «Тревога»). И следуйте указаниям, которые вам дают! Районы приближенные к аэропорту я прошу по возможности переехать," - говорится в сообщении Марцинкова.
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