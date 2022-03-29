Плюсы и минусы реформирования СБУ по "западным лекалам"

16:39 30 июня Киев, Украина





Об этом заявил лидер партии "Национальный корпус", основатель полка Азов Андрей Билецкий.



По мнению Билецкого, в реформе СБУ есть явные минусы, из-за которых ведомство не будет эффективно работать в украинских реалиях:



Реформирование СБУ по "западным лекалам", при котором спецслужба лишается большей части своих полномочий и штата сотрудников, несет риски для безопасности страны на фоне агрессии РФ.Об этом заявил лидер партии "Национальный корпус", основатель полка Азов Андрей Билецкий.По мнению Билецкого, в реформе СБУ есть явные минусы, из-за которых ведомство не будет эффективно работать в украинских реалиях:

1. Разработке закона о СБУ, как и остальных законов сферы безопасности, должен был предшествовать всесторонний анализ угроз безопасности Украины. С расчетами, моделированием и прогнозом. На основании этого анализа и должно происходить построение соответствующих органов. Таким анализом нельзя считать ст. 19 Стратегии нацбезопасности Украины, которая была утверждена президентом 14 сентября 2020 года.

Вместе с тем, ст. 45 упомянутой Стратегии определяет достаточно широкий круг задач, которые должны решить спецслужбы, правоохранительные и разведывательные органы для обеспечения безопасности государства. То есть, под эти довольно вместительные задачи должны быть сформированы соответствующие способности этих органов, в том числе и СБУ.

2. Самым эффективным механизмом контрразведывательной деятельности является создание агентурного аппарата. Именно он дает возможность эффективно решать задачи контрразведки. Для справки: в СССР, в условиях "холодной войны" с Западом, в КГБ была "негласная разнарядка» - в среднем должен был быть 1 источник на 5 человек трудового коллектива. Один офицер КГБ руководил, в среднем, 10 источниками. То есть, даже если отойти от этих количественных показателей советской практики, численность СБУ в условиях "горячей" войны с РФ должно быть хотя бы в полтора раза больше, чем предложено.

3. Передача Военной контрразведки (ВКР) в Минобороны Украины (МОУ). Бредовая идея. Представим себе, что сейчас у Тарана была бы в подчинении собственная контрразведка. Это было бы просто сведение счетов.

4. За основу модели реформирования СБУ взяты западные страны. Но большинство из них являются членами НАТО, а те, которые нет, окружены странами НАТО.

Кроме того, "успешность" западных спецслужб в период активизации России после 2008 года вызывает большие сомнения. Многочисленные политические убийства (покушения), совершенные российскими спецслужбами на территории Европы, подрывы складов в Чехии, политическая коррупция европейских чиновников и лидеров общественного мнения, подпитываемая РФ. Все это вряд ли является примером успешной работы западных контрразведок - примером, который следует безоговорочно перенимать.

5. Кадровая проблема. Понятно, что высокий вступительный конкурс в академию СБУ обусловлен, главным образом, желанием выпускников как можно быстрее монетизировать приобретенный ими административный статус. Поэтому, реформа СБУ в контрразведку нового типа должна заключаться в выводе из штата всех ее сотрудников и полной кадровой перезагрузке (немало честных и достаточно профессиональных сотрудников уволены в запас, в том числе из руководящего состава). Отбор должны осуществлять лица, имевшие реальное отношение к контрразведке и способные оценить работу как рядового сотрудника, так и руководящего состава. А все очень просто. Приходишь в любое оперативное управление и знакомишься с тремя вещами в работе подразделения контрразведки: количество и качество агентурного аппарата, информация, полученная от него и его реализация, а также расходы оперативных средств. Вот и вся формула оценки качества работы. Примерно то же и в отношении подразделений Оперативно-технических мероприятий (ОТЗ).

6. О демилитаризации. Непонятно, почему СБУ, которая осуществляет контрразведывательное обеспечение воинских формирований, должна быть демилитаризованная. Статус военнослужащего гораздо весомее в обществе, чем госслужащего, и этот статус дает больше льгот. Кроме того, военнослужащий не работает, а проходит военную службу в пределах таких правовых понятий, как "военная дисциплина", "воинской обязанности" и "военная присяга"; его жизнь и даже свободное время, регламентированы уставами (а не только КЗОТ - 18.00 - "море на замок»). Уставы имеют четкие трактовки своих положений и накладывают соответствующие обязательства и ответственность.

7. Конечно, в условиях нашей бюрократизации и коррупции СБУ сохранить за собой право предварительного следствия по статьям, относящимся к компетенции контрразведывательного органа. Особенно, в условиях, де-факто, войны. Лишение этих функций не позволит СБУ действовать оперативно и вести полноценную разработку выявленных потенциальных источников иностранных спецслужб.

"Ключевой момент. Опыт создания "новой" полиции, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР) говорят о том, что нужно в корне реформировать ВСЕ общество, а не пытаться, как большевики, построить коммунизм в одной отдельно взятой стране. Этого не случилось, как и не получилось с НАБУ или ГБР "непримиримых борцов с хищением социалистической собственности". Несмотря на очень приличные зарплаты", - подчеркнул лидер Нацкорпуса.

Что касается плюсов....их просто нет. Власти пошли на довольно рискованный шаг, реформировав Службу безопасности страны, который может ослабить Украину в условиях внешней агрессии.