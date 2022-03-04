Площадку Запорожской АЭС захватили российские войска

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила о захвате российскими оккупантами площадки Запорожской АЭС.
Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации.
Если на Запорожской АЭС случится взрыв, он будет в десять раз сильнее взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году, — заявил глава МИД Украины Кулеба.
"Не было возможности выйти на канале на связь раньше. Ситуация продолжает оставаться сложным, но пожар на ЗАЭС действительно ликвидирован. Все мировое сообщество сейчас с нами. Обстрел с трех часов прекратился"- сообщает мэр Энергодара.
В пресс-службе «Энергоатома» сообщают детали по ситуации на Запорожской АЭС. Под контролем российских войск админкорпус и проходная. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках. Радиационный фон в норме.
Но есть погибшие и раненые «среди украинских защитников станции».
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