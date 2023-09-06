Пленные рашисты отказываются от обмена, или просят отсрочить его до окончания контракта - The Economist

15:18 15 августа Киев, Украина

После попадания в плен оккупанты значительно изменили позицию о вторжении рф в независимую Украину. Некоторые пленные отказываются от обмена, или просят отсрочить его до окончания контракта, чтобы не возвращаться на войну.

Об этом говорится в материале The Economist.

"После того, как российские солдаты попали в плен, они прошли через ряд центров содержания под стражей, прежде чем прибыть в этот лагерь. Прибытие сюда означает, что вероятным следующим шагом является обмен, если только допросы украинскими спецслужбами не выявят причастности военнослужащего к военному преступлению. Некоторые пленные просят украинские власти отложить их обмен до истечения срока действия их военных контрактов, чтобы они не были вынуждены снова воевать. Некоторые просят не возвращать их вообще. Но в таком случае они будут под стражей до окончания войны, если не пойдут добровольцами воевать в антипутинское добровольческое формирование, которое воюет на стороне Украины", - пишет издание.

Издание пишет, что львовский лагерь является образцовым. Согласно Женевским конвенциям, пленных не закрывают в камерах. Кшиштоф Яновский из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорит, что условия в лагере "раньше не вызывали у нас серьезных проблем и со временем постоянно улучшаются". Как это разрешено конвенциями, рядовых солдат привлекают к работе. В одной комнате мужчины сидят за столом и склеивают бумажные пакеты, другие - изготавливают садовую мебель. Офицеров не заставляют работать, но они здесь "редкие

птицы".

Пресс-секретарь украинского координационного штаба по вопросам лечения больных Петр Яценко рассказал, что типы заключенных, проходивших через лагерь, были разными. Когда началось вторжение 2022 года, прибыли преимущественно боевики из Донецка и Луганска. Во второй волне было много наемников из группы "Вагнера". Теперь, по его словам, примерно одна треть военнослужащих - это зэки из так называемой штрафной воинской части "Шторм", треть - это мобилизованные мужчины, а треть - кадровые солдаты.



Во Львовском лагере многие Во Львовском лагере многие россияне выглядят намного старше своих лет. Многие из тех, кого завербовали из тюрьмы, были больными и слабыми.

"Очень трудно поверить, что они могли быть полезны, кроме как пушечное мясо", - говорит Яценко.

Российская армия начала набор "мяса" в тюрьмах в начале года - на пике ухудшения отношений с "Вагнером". Впрочем, ЧВК забрал из колоний лучших зэков. Большинство российских военнопленных проводят в Украине в среднем месяцы, но многие украинцы, возвращающиеся из россии, находятся там больше года. Треть украинцев, возвращающихся из плена, считались пропавшими без вести из-за того, что россия не делится с Украиной информацией о своих пленных.



В Украине пленных разрешено звонить домой, но эти звонки не частные. Пленные могут попросить свою семью прислать деньги, чтобы они могли купить сладости, кофе и средства личной гигиены в тюремном магазине.

"Я жив. Со мной все хорошо. Я в Украине. Я в тюрьме, но ко мне хорошо относятся", – сказал Алексей из Липецка, прибывший в лагерь несколькими часами ранее.

По словам Яценко, многие граждане верят в российскую пропагандистскую линию, что они вели справедливую войну против "нацистов". Но по крайней мере некоторые из пленных в этом лагере изменили свою позицию.