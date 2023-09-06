Пленные рашисты отказываются от обмена, или просят отсрочить его до окончания контракта - The Economist

После попадания в плен оккупанты значительно изменили позицию о вторжении рф в независимую Украину. Некоторые пленные отказываются от обмена, или просят отсрочить его до окончания контракта, чтобы не возвращаться на войну.
Об этом говорится в материале The Economist.
Издание пишет, что львовский лагерь является образцовым. Согласно Женевским конвенциям, пленных не закрывают в камерах. Кшиштоф Яновский из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорит, что условия в лагере "раньше не вызывали у нас серьезных проблем и со временем постоянно улучшаются". Как это разрешено конвенциями, рядовых солдат привлекают к работе. В одной комнате мужчины сидят за столом и склеивают бумажные пакеты, другие - изготавливают садовую мебель. Офицеров не заставляют работать, но они здесь "редкие
птицы".
Пресс-секретарь украинского координационного штаба по вопросам лечения больных Петр Яценко рассказал, что типы заключенных, проходивших через лагерь, были разными. Когда началось вторжение 2022 года, прибыли преимущественно боевики из Донецка и Луганска. Во второй волне было много наемников из группы "Вагнера". Теперь, по его словам, примерно одна треть военнослужащих - это зэки из так называемой штрафной воинской части "Шторм", треть - это мобилизованные мужчины, а треть - кадровые солдаты.
Во Львовском лагере многие россияне выглядят намного старше своих лет. Многие из тех, кого завербовали из тюрьмы, были больными и слабыми.
Российская армия начала набор "мяса" в тюрьмах в начале года - на пике ухудшения отношений с "Вагнером". Впрочем, ЧВК забрал из колоний лучших зэков. Большинство российских военнопленных проводят в Украине в среднем месяцы, но многие украинцы, возвращающиеся из россии, находятся там больше года. Треть украинцев, возвращающихся из плена, считались пропавшими без вести из-за того, что россия не делится с Украиной информацией о своих пленных.
В Украине пленных разрешено звонить домой, но эти звонки не частные. Пленные могут попросить свою семью прислать деньги, чтобы они могли купить сладости, кофе и средства личной гигиены в тюремном магазине.
В Украине пленных разрешено звонить домой, но эти звонки не частные. Пленные могут попросить свою семью прислать деньги, чтобы они могли купить сладости, кофе и средства личной гигиены в тюремном магазине.
По словам Яценко, многие граждане верят в российскую пропагандистскую линию, что они вели справедливую войну против "нацистов". Но по крайней мере некоторые из пленных в этом лагере изменили свою позицию.
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