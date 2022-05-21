Планы врага – окружить Луганщину или сделать из нее пепелище - глава ОВА

Российские войска пытаются окружить подконтрольную Украине часть Луганской области, превращая защищающиеся города в руины. О ситуации в регионе в субботу, 21 мая, рассказал глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Также враг ежедневно бомбит авиацией Горную общину.

"Это трудная судьба Луганщины: не дать россиянам продвинуться дальше. Если оккупанты прорвут защиту в области, нашим защитникам на Донецком и Харьковском направлении будет тяжелее", – говорится в сообщении.

"Планы врага – окружить область или сделать из нее пепелище, как с Попасной", – считает Гайдай.

Также Гайдай сообщил, что за минувшие сутки от обстрелов россиян погибли шесть человек.

"Шестеро погибших, бои идут в окрестностях Северодонецка, ликвидирован пожар на "Азоте".

Еще утром 20 мая россияне обстреляли школу, в подвале которой с начала войны скрывались жители новых районов Северодонецка.

Как следствие, два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и раненые – члены одной семьи.

Вечером близ своего дома в Северодонецке погибли мужчина и женщина. Две женщины убиты российскими обстрелами в Лисичанске и Приволье.

А еще у нас ранено в ногу волонтера, который работал в гуманитарном штабе в Северодонецке. За день – около 50 разрушенных домов. Трудно посчитать, сколько жилья ежедневно уничтожают в селах Горной и Попаснянской общин, регулярно страдающих от авиации. Однако, только в Лисичанске за сутки повреждено 23 дома, в соседнем Приволье – 16. Пять – в Северодонецке", – написал Сергей Гайдай в Телеграмм.