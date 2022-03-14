План заседания ВР на 20 октября: выступление президента, отчет Степанова

12:24 19 октября Киев, Украина

Завтра на пленарном заседании Верховной Рады выступит Владимир Зеленский с обращением к парламенту, а также Максим Степанов зачитает отчет.



Об этом на согласительном совете заявил глава ВРУ Дмитрий Об этом на согласительном совете заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков

"Завтра запланировано выступление-обращение Президента Украины перед Верховной Радой Украины с посланием о внутреннем и внешнем состоянии в Украине. Оно запланировано сразу после выступлений депутатских фракций и групп, то есть в 10:30", - сказал Разумков.

Так, он объявил следующий план работы парламента 20 октября:



▪️ 10:00 - начало пленарного заседания,

▪️ 10:00-10:30 выступления депутатских фракций и групп,

▪️ 10:30 - обращение Президента Украины до часа.



По его словам, после этого ВРУ рассмотрит проект постановления №4228 о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защите всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз.