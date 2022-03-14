План заседания ВР на 20 октября: выступление президента, отчет Степанова

Завтра на пленарном заседании Верховной Рады выступит Владимир Зеленский с обращением к парламенту, а также Максим Степанов зачитает отчет.
Об этом на согласительном совете заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков.
Так, он объявил следующий план работы парламента 20 октября:
▪️ 10:00 - начало пленарного заседания,
▪️ 10:00-10:30 выступления депутатских фракций и групп,
▪️ 10:30 - обращение Президента Украины до часа.
По его словам, после этого ВРУ рассмотрит проект постановления №4228 о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защите всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз.
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