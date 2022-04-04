План ТКГ позволит России закончить войну, не потеряв лица
19:03 09 ноября Киев, Украина
Если Россия не "устроит демарш", на заседании ТКГ
будет предложено создать пятую подгруппу урегулирования ситуации на границе, уже разработан план, который позволит РФ закончить войну и не потерять лицо.
Об этом рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
"Мы, скорее, рассматриваем их (России - ред.) желание закончить войну на Донбассе. По некоторым признакам мы видим, что они уже не тянут, прежде всего экономически и политически. Они хотели бы уйти. Здесь вопрос - дать им возможность сохранить лицо, так называемый "золотой мост", потому что они же не могут пойти в таком нарративе, что "мы проиграли совместному давлению Украины и ОБСЕ". Они должны быть мудрыми, для собственного народа и международного сообщества, которые совместно решили вопрос, позаботились о жителях Донбасса, прекратили войну. Наш план дает им такую возможность. Потому что надо быть реалистом и понимать, что Путин, Кремль, может продолжать войну бесконечно, если им не дать сохранить лицо. Мы даем им такую возможность",
- сказал Арестович.
По его словам, основным посылом в Плане действий являются общие международные усилия.
"Мы можем сказать, что в рамках ТКГ, Нормандского формата мы договорились о международном контроле, переходе и т.д., и они могут рассказать собственному электорату и вне, что они с привлечением международных организаций достигли мира на Донбассе также, и там была их ведущая роль. Пусть говорят - только бы вывели войска", - подчеркнул спикер.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии