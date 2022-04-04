План ТКГ позволит России закончить войну, не потеряв лица

Об этом рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, основным посылом в Плане действий являются общие международные усилия.

"Мы можем сказать, что в рамках ТКГ, Нормандского формата мы договорились о международном контроле, переходе и т.д., и они могут рассказать собственному электорату и вне, что они с привлечением международных организаций достигли мира на Донбассе также, и там была их ведущая роль. Пусть говорят - только бы вывели войска", - подчеркнул спикер.