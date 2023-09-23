План россии поссорить Украину и Польшу провалился - ISW

08:21 23 сентября Киев, Украина

Российские обстрелы портов и зернохранилищ вынудили Украину транспортировать свое зерно через страны Европы. Это, в свою очередь, создало напряженную обстановку среди зернопроизводителей этих стран. Таким образом россия реализовала часть своей кампании, направленной на ухудшение отношений Украины с ее западными соседями, в частности, с Польшей. Однако эти попытки потерпели неудачу. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW) за пятницу, 22 сентября.

Аналитики ISW считают, отмечают, что президент Польши Анджей Дуда объяснил предыдущее заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Варшава не будет больше поставлять оружие Украине. Как выяснилось, речь шла только о новом вооружении, которое Польша закупает для своей страны. В остальном же, они будут придерживаться предварительных договоренностей о поставках оружия.

"Российские попытки усилить разногласия между Украиной и ее центральноевропейскими партнерами, похоже, потерпели неудачу, поскольку 22 сентября премьер-министр Польши Анджей Дуда подтвердил прочность польско-украинских отношений", - говорится в сводке.

Отмечается также, что Дуда заявил, что потенциальный конфликт между двумя странами по поводу экспорта украинского зерна европейскими сухопутными путями не "существенно влияет" на отношения двух стран.

Напомним, на текущей неделе польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и потому не передает Киеву военную помощь. Позже Дуда заявил, что слова Моравецкого были вырваны из контекста. Он также заверил, что те контракты по польскому вооружению, которые Польша подписала с Украиной, будут выполняться.