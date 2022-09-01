План рф по легитимизации своих войск на ЗАЭС провалился - министр энергетики

16:21 12 августа Киев, Украина

План рф по легитимизации своих войск на украинской атомной станции провалился, большинство участников понимают цену ее циничных заявлений.

 
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Галущенко отмечает, что заседание Совбеза ООН в очередной раз подтвердило, насколько важна солидарность для противостояния россии, стремящейся изменить мировой порядок.
 
"Благодарен странам-участницам Совбеза ООН, всем, кто поддержал Украину в попытке вернуть суверенное право на ЗАЭС, что очередной план россии - на этот раз по легитимизации своих войск на украинской атомной станции провалился. Надеюсь, такая российская демонстрация презрения к здравому смыслу и пренебрежительное отношение к участникам Совбеза ООН станет драйвером для скорейшего принятия решения о совместной миссии МАГАТЭ и ООН на ЗАЭС для ее деоккупации и обеспечения ядерной безопасности мира", - подчеркнул министр.