План рф по легитимизации своих войск на ЗАЭС провалился - министр энергетики

16:21 12 августа Киев, Украина

План рф по легитимизации своих войск на украинской атомной станции провалился, большинство участников понимают цену ее циничных заявлений.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.



Галущенко отмечает, что заседание Совбеза ООН в очередной раз подтвердило, насколько важна солидарность для противостояния россии, стремящейся изменить мировой порядок.