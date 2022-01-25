План работы депутатов ВРУ на текущую неделю

10:58 25 Январь Киев, Украина

Сегодня Верховная Рада возвращается на пленарные заседания после новогодне-рождественских праздников.

Рабочий день руководители фракций и групп начнут с закрытой встречи с министром обороны Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.



Говорят об угрозе вторжения России. На повестке дня всей пленарной недели – принятие законопроектов о противодействии поправочному спаму, усиление уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов.



Также запланировано рассмотрение проектов законов о снижении налоговых ставок для участников рынка азартных игр, документ разделения функций Министерства внутренних дел и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Кроме этого, будут рассмотрены вопросы защиты политзаключенных и их семей.



К концу недели запланировано принятие президентского законопроекта об экономическом паспорте украинца.



В пятницу на традиционном часе вопросов правительству депутаты планируют заслушать доклады премьера Дениса Шмыгаля по энергетической безопасности, министра обороны Резникова о ситуации на границе с Россией. А также руководителя Министерства здравоохранения Виктора Ляшко по ситуации с КОВИД-19 в Украине.