План путина по захвату Украины изначально был обречен на провал

На третий месяц войны войска рф не достигли ни одной из целей и как бы ни развивались события дальше, уже сейчас очевидно: изначальный план путина провалился.
Несмотря на очевидные неудачи на фронте, военное руководство россии не перестает повторять, что все идет по плану. Но это, очевидно, не так.
Откуда такая уверенность? Как бы это смешно ни звучало, решение о войне принимал самый неинформированный человек, который мог принять такое решение. Президент. Об этом рассказал изданию «Важные истории» бывший сотрудник ФСБ.
Из-за режима изоляции, в котором президент путин живёт с начала пандемии, его контакты крайне ограничены. Главным источником информации об Украине для него стала «большая пятая служба» ФСБ, которую возглавляет генерал Сергей Беседа. Эта структура специализируется на сборе информации внутри россии и в странах бывшего советского союза.
Однако в самой ФСБ к качеству работы «пятой службы» накопилось множество вопросов и называют её сотрудников «продавцами воздуха», а саму её — «болотом».
Главными информаторами «большой пятой службы» оставались беглые чиновники администрации Виктора Януковича. Обосновавшиеся в России после 2014 года. Более того, они пытались использовать ФСБ в своих интересах.
Но дело не только и не столько в том, что путина обманывали, а в том, что он сам был рад обманываться.
В психологии такое когнитивное искажение называется confirmation bias, «предвзятостью подтверждения», когда человек выбирает только ту информацию, которая согласуется с его точкой зрения.
Надо всем этим можно было бы смеяться, если бы эти решения о войне, не привели к гибели десятков тысяч людей.
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