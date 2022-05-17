План путина по захвату Украины изначально был обречен на провал

08:47 17 мая Киев, Украина

На третий месяц войны войска рф не достигли ни одной из целей и как бы ни развивались события дальше, уже сейчас очевидно: изначальный план путина провалился.

Несмотря на очевидные неудачи на фронте, военное руководство россии не перестает повторять, что все идет по плану. Но это, очевидно, не так.

Откуда такая уверенность? Как бы это смешно ни звучало, решение о войне принимал самый неинформированный человек, который мог принять такое решение. Президент. Об этом рассказал изданию «Важные истории» бывший сотрудник ФСБ

Из-за режима изоляции, в котором президент путин живёт с начала пандемии, его контакты крайне ограничены. Главным источником информации об Украине для него стала «большая пятая служба» ФСБ, которую возглавляет генерал Сергей Беседа. Эта структура специализируется на сборе информации внутри россии и в странах бывшего советского союза.



Однако в самой ФСБ к качеству работы «пятой службы» накопилось множество вопросов и называют её сотрудников «продавцами воздуха», а саму её — «болотом».

«На протяжении многих лет украинское направление не считалось в ФСБ приоритетным. По многим причинам. Во-первых, потому что многие сотрудники спецслужб России и Украины, по сути, были вчерашними однокурсниками и коллегами. Во-вторых, потому что власти россии всегда смотрели на Украину, как на провинцию своей метрополии, и в ФСБ никто особо не старался понять, что в реальности происходило в соседней стране. Они додумывали, неверно интерпретировали, а порой и фантазировали, а руководство с удовольствием в это верило. Например, они писали, что регионы Украины живут отдельно от власти в Киеве и стоит только подтолкнуть, как регионы побегут в сторону россии», - рассказал источник.

Главными информаторами «большой пятой службы» оставались беглые чиновники администрации Виктора Януковича. Обосновавшиеся в России после 2014 года. Более того, они пытались использовать ФСБ в своих интересах.

«Они скармливали Беседе свои фантазии, чтобы, во-первых, оправдать свое существование и освоить бюджеты, которые тратили якобы на „агентуру“. Во-вторых, их главной целью было возвращение в Украину, они себе уже должности расписывали, и вся их информация подгонялась под эту цель», — рассказал собеседник издания.

Но дело не только и не столько в том, что путина обманывали, а в том, что он сам был рад обманываться.

«путин болезненно воспринимает информацию, которая не сходится с его точкой зрения, поэтому постепенно ему перестали докладывать неприятную информацию. После начала пандемии ситуация усугубилась тем, что глава государства физически дистанцировался от окружающих и сократил контакты», - рассказал источник.

В психологии такое когнитивное искажение называется confirmation bias, «предвзятостью подтверждения», когда человек выбирает только ту информацию, которая согласуется с его точкой зрения.

Надо всем этим можно было бы смеяться, если бы эти решения о войне, не привели к гибели десятков тысяч людей.